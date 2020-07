Ex-Babelsberger Civa ist neuer Trainer in Leipzig

Der ehemalige Coach vom SV Babelsberg ist in Leipzig und der Region kein Unbekannter. Als Spieler lief der aus Bosnien-Herzegowina stammende Civa für den Lok-Vorgänger VfB Leipzig (2003), danach kurzzeitig sogar für den Stadtrivalen FC Sachsen (2004) auf, ehe er zum Halleschen FC wechselte. "Ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich bin nach dem ersten Gespräch mit Wolfgang Wolf nach Hause gegangen und habe mir gesagt: Das könnte hier passen. Ich bin guter Dinge", so Civa.

Der 48-Jährige wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des Regionalligisten vorgestellt. "Die vielen Gespräche haben gezeigt, dass er genau der Richtige ist. Er hat genau denselben Ansatz wie Wolfgang Wolf, alle im Verein mitzunehmen", sagte Lok-Präsident Thomas Löwe.

Almedin Civa, Ex-Trainer von Babelsberg 03, ist ab sofort Cheftrainer und Sportdirektor beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Dort soll er für die Rückkehr in den bezahlten Fußball sorgen, nachdem Lok unlängst in den Playoff-Spielen gegen SC Verl unterlegen war.

Wolfgang Wolf übte die Doppelfunktion bisher aus und wäre nur im Aufstiegsfall Sportdirektor geblieben. Allerdings reichte ein 1:1 beim SC Verl nach dem 2:2 im Hinspiel der Drittliga-Relegation nicht zum Aufstieg. "Wolfgang Wolf geht als ungeschlagener Cheftrainer, als Sportdirektor, der versucht hat, alle mitzunehmen - und als Freund", sagte Löwe. Wolf, der sich am Donnerstag sehr emotional vom Team verabschiedete, sagte: "Die Fans können stolz sein. Es war eine überragende Saison, auch wenn uns der letzte Schritt nicht gelungen ist. In jedem Neubeginn liegt auch eine Chance. Ich gehe schweren Herzens."

Für die 3. Liga hätte ein potenter Hauptsponsor bereitgestanden. Hinzu kommt die Unsicherheit in der neuen Saison in Sachen Zuschauerkapazität. "50 Prozent der Einnahmen rekrutieren wir durch die Spiele im Bruno-Plache-Stadion mit Zuschauereinnahmen, Merchandising, Gastronomie. Wir müssen den Gürtel deutlich enger schnallen", so Löwe.