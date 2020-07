Bild: imago images/Contrast

Interview | Union-Pressesprecher Christian Arbeit - "Menschen flehen uns jeden Tag an, dass sie zurückkommen können"

11.07.20 | 14:08 Uhr

Union Berlin will schon zu Saisonbeginn 2020/2021 in einem vollbesetzten Stadion An der Alten Försterei spielen. Das sorgt für Gesprächsstoff. Neben Lob gibt es für den Vorstoß auch Kritik. Pressesprecher Christian Arbeit erläutert im Interview die Hintergründe.



rbb|24: Herr Arbeit, Sie haben mit einem Vorstoß, zum Saisonstart vor einem voll besetzten Stadion an der Alten Försterei spielen zu wollen, für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Zunächst natürlich die Frage: Wie soll das genau ablaufen? Christian Arbeit: Uns geht es nicht darum, von vornherein in Reduktion zu denken. Wir wollen alle Kraft und alle Gedanken darauf verwenden, wie es möglich sein kann, wieder in einem vollen Stadion zu spielen. Uns ist vollkommen klar, dass ein anderes Szenario gar nicht realistisch ist - Abstand zu halten bei einem Fußballspiel, so emotional wie das ist. Wer soll das kontrollieren? Und was soll passieren, wenn die Leute dann doch keinen Abstand halten? Unterbricht der Schiedsrichter dann das Spiel? Darum ging es uns. Deshalb haben wir gestern eine Überlegung vorgestellt, mit der wir uns befasst haben und uns auch weiter befassen werden.

Gibt es denn einen Stand der Dinge, was die konkreten Planungen angeht? Die sind auf dem Stand, dass wir uns getraut haben, sie öffentlich zu machen. Wir werden jetzt daran weiterarbeiten. Das werden sehr intensive Wochen. Wir werden sehr klar erläutern, wie wir uns das vorstellen. Das ist auch deshalb wichtig, weil es darum geht, um Vertrauen zu werben. Natürlich werden wir alles mit dem Gesundheitsamt und mit dem Berliner Senat diskutieren. Es geht hier ja nicht um einen Alleingang, sondern darum einen Weg zu finden, der sehr viel Sicherheit gewährleistet. Wir wissen, dass es grundsätzlich auch technisch und organisatorisch möglich sein wird, 22.000 Menschen in einem kurzen Zeitraum zu testen. Wäre das ausgeschlossen, hätten wir diesen Vorschlag nicht unterbreitet.

Warum haben Sie jetzt diesen Vorstoß gewagt? Weil es uns grundsätzlich wichtig ist, dass diese Diskussion nicht eindimensional verläuft. Dass es möglich sein muss, auch andere Wege zu diskutieren, wie Menschen wieder in Erlebnisse zurückkommen, die sie schmerzlich vermissen. Wir sind hier in Berlin, die Stadt lebt davon, dass es Unterhaltungsangebote gibt. Dazu gibt es zwei Seiten: Einmal das Erleben der Menschen aber auch einen Wirtschaftszweig, der elementar wichtig ist für Berlin. Für uns im Fußball gilt das Gleiche. Der Fußball ist ein außerordentliches Erlebnis für ganz viele Menschen. Menschen flehen uns jeden Tag an, dafür zu sorgen, dass sie zurückkommen können. Damit wollen wir uns befassen. Das ist der Hintergrund unserer Gedanken. Daher ist das sicherlich auch ein Beitrag zu der jetzt laufenden Debatte, wie wir mit dieser Pandemie umgehen. Es geht darum, sie ernst zu nehmen, aber auch darum, Menschen sicher an Veranstaltungen teilnehmen zu lassen.

Auch die Umsetzung erfordert eine erhebliche Vorplanung: Gibt es für Sie eine Deadline, wann die Pläne konkret besprochen werden müssen - auch mit den zuständigen Behören? Wir haben uns keine Deadline gesetzt. Wir wollen das so schnell wie möglich tun. Das ist ja klar: Je mehr Zeit bleibt, um zu diskutieren, zu bewerten und Nachfragen zu beantworten, davon gehen wir aus, dass es die geben wird, desto besser. Aber Gründlichkeit geht auch vor Eile.

In den sozialen Medien beispielsweise wird kontrovers diskutiert: Da gibt es neben Lob für den Ansatz auch viel Kritik. Da ist teilweise von Populismus und erneut von der Sonderstellung des Fußballs die Rede. Was entgegnen Sie den Kritikern? Grundsätzlich sind wir in der Lage, kontroverse Diskussionen nicht nur auszuhalten, sondern sie zu führen und uns daran zu beteiligen. Natürlich kann man Dinge kritisch sehen. Man kann aber auch kritisch sehen, dass sich im Moment keiner damit befasst, wie Menschen wieder in Konzerte oder Diskos gehen können und ein soziales Leben erleben. Es ist für uns kein Problem, dass wir nicht nur bejubelt werden für so einen Vorschlag. Um zu einem guten Ergebnis zu kommen ist es auch wichtig, kritische Fragen zu stellen.

Union nimmt in der Liga eine Art Vorreiterrolle ein. Soll das ein Signal an andere Vereine sein, vielleicht auch Nachahmer zu finden? Wir haben das nicht gemacht, damit wir die Ersten sind. Aktuell gibt es viele Vereine, die ihre Konzepte in Teilen schon vorgestellt haben. Viele davon sind für uns keine Option, weil unser Stadion kein Sitzplatzstadion ist. Bei uns stehen die Menschen. Dafür wollen wir Lösungen finden. Wenn andere Vereine unseren Vorschlag auch interessant finden, schadet es sicherlich nicht - im Gegenteil. Insofern freuen wir uns auf die Debatte. Das Interview führte Uri Zahavi, rbb Sport. Es handelt sich um eine leicht gekürzte und redigierte Fassung.



Inzwischen hat sich auch DFB-Präsident Fritz Keller zu dem Thema geäußert. Der 63-Jährige strebt dabei ähnlich wie Union Berlin möglichst schnell wieder volle Stadien an. "Mein Traum wäre es, über Testungen, vielleicht irgendwann mal ein volles Stadion zu kriegen", sagte der 63-Jährige am Samstag im Gespräch mit SWR Sport. Mit den Tests könne im Idealfall dafür gesorgt werden, dass es im Stadion keine Ansteckungsgefahr gibt, so Keller weiter.



