Der gebürtige Ulmer spielt seit 2013 in Heidenheim und absolvierte 240 Spiele in der zweiten und dritten Liga für den FCH (11 Tore, 14 Vorlagen). In der Relegation gegen Werder Bremen stand er in beiden Spielen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz, im Hinspiel führte Griesbeck das Team sogar als Kapitän aufs Feld.

In Heidenheim spielte Griesbeck auch ein Jahr mit dem jetzigen Unioner Robert Andrich zusammen. Andrich wechselte im vergangenen Jahr aus Heidenheim nach Berlin, Griesbeck könnte nun folgen. Im defensiven Mittelfeld der Eisernen würde er den Kaderplatz von Manuel Schmiedebach einnehmen, der den Verein nach seinem Vertragsende verlassen hat. Auch das Arbeitspapier von Felix Kroos ist ausgelaufen, bei ihm soll es aber eine Option für eine weitere Saison geben.