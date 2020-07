Bild: imago images/Seskim Photo

Medienberichte - Ex-Nationalspieler Max Kruse in Kontakt mit Union

10.07.20 | 16:36

Der frühere Nationalspieler Max Kruse soll mit dem 1. FC Union Berlin in Kontakt stehen, um über eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga zu sprechen. Wie die türkische Nachrichtenagentur DHA am Freitag berichtete, könnte der 32-Jährige bei den Eisernen einen Vertrag unterschreiben. Auch die "Bild"-Zeitung berichtete online, dass beide Seiten Kontakt gehabt hätten, wurde aber nicht konkreter. Union nahm zur Personalie Kruse zunächst keine Stellung.



Kruse spielte zuletzt bei Fenerbahce Istanbul in der Türkei und kündigte dort Mitte Juni vorzeitig seinen Vertrag. Der Ex-Profi von Werder Bremen, dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach begründete diesen Schritt mit noch ausstehenden Gehaltszahlungen.



Der Stürmer hatte zuletzt öffentlich mit einem Comeback in Deutschland geliebäugelt. "Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich meine Zukunft in der Bundesliga sehen", sagte Kruse Ende Juni im TV-Talk "Sky 90" und ergänzte: "Ich werde meine Karriere auf jeden Fall fortsetzen. Wo, wird man sehen. Ich bin für vieles offen. Entscheidend ist, dass der nächste Club zu mir passt."

Kruse vergisst 75.000 Euro im Berliner Taxi

Für Aufsehen sorgte Max Kruse unter anderem im März 2016, als er in einem Berliner Taxi 75.000 Euro vergaß. Angeblich soll er im Vorfeld an einem Poker-Turnier in der Hauptstadt teilgenommen haben.