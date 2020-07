Hertha bietet Ibisevic vorerst keinen neuen Vertrag an

Unter Herthas neuem Trainer Bruno Labbadia hatte der Routinier im Saison-Endspurt starke Leistungen gezeigt, außerdem bleibt Davie Selke nach dem Klassenerhalt von Werder Bremen noch mindestens ein weiteres Jahr an der Weser - Hertha hätte somit noch Platz für einen Mittelstürmer im Kader.

"Wir haben Vedad darüber informiert, dass wir ihm im Moment kein neues Angebot unterbreiten werden", wird Hertha-Manager Michael Preetz im "Kicker" zitiert. Er ließ allerdings die Möglichkeit offen, dass Hertha doch noch ein Angebot an den Stürmer machen könnte. In den Medien war zuletzt spekuliert worden, dass Ibisevic gute Chancen auf einen neuen Hertha-Vertrag hätte.

Ibisevic war 2015 zunächst auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zu Hertha BSC gekommen, ein Jahr später wechselte er ablösefrei nach Berlin. In 159 Spielen für Hertha schoss er 56 Tore und bereitete 22 vor. Seit 2016 führte er die Herthaner regelmäßig als Kapitän aufs Feld. In dieser Saison gelangen ihm in 25 Spielen sieben Tore und drei Vorlagen.

