Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe hat sich nach langer Abwägung entschieden, seine Karriere bis zu den auf 2021 verschobenen Olympischen Spielen in Tokio fortzusetzen. "Es hat lange gedauert, das für mich abzuwägen und einzuordnen. Aber jetzt ist es klar: Ich mache weiter", sagte der 38-jährige Potsdamer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Somit könnte er im kommenden Jahr nun doch noch seine bereits sechsten Olympischen Spiele erleben.

Rauhe hatte sich vor allem darum gekümmert zu regeln, dass sich seine Frau Fanny um die beiden kleinen Kinder kümmern kann und nicht Vollzeit arbeiten müsse, wenn er in den Trainingslagern weilt.



Auch Sponsoren-Verträge waren in diesem Jahr ausgelaufen, weil er geplant hatte, nach den Spielen im August seine Laufbahn zu beenden. "Jetzt ist das alles geregelt", sagte Rauhe. Der Vertrag bei der Bundeswehr läuft weiter, und auch sein Hauptsponsor habe sein Engagement

vorzeitig verlängert, berichtete der je 16-malige Welt- und Europameister.



Seinen ersten Saison-Wettkampf nach der Corona-Pause bestreitet der Zweier-Kajak-Olympiasieger von 2004 Anfang August bei den Einer-Meisterschaften in Duisburg. "Die Leistungsüberprüfungen liefen sehr gut, ich habe drei von vier Rennen gewonnen", berichtete der Kanu-Oldie zuversichtlich.