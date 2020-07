Wohin das führen kann, zeigt das Beispiel des US-Amerikaners Robert C. Ray, der am 4. April 1967 anfing und seither keinen Tag lauffrei blieb. Einen wirklichen Beweis dafür gibt es nicht, Streak-Running ist Ehrensache.

Wie Elke Weisener dazu gekommen ist? Durch einen "100-Kilometer-Lauf in Biel" (Schweiz), erzählt sie im Gespräch mit dem rbb und spätestens da wird klar, dass das mit dem Laufen kein Hobby ist bei Elke Weisener, sondern Lebensthema. Das fing schon als Jugendliche an, zu DDR-Zeiten war sie im Olympia-C-Kader für die Mittel- und Langstrecke. Bis zur 10. Klasse betrieb sie das Laufen nahezu professionell. Auf weiteren Drill und Förderschulen verzichtete sie, stattdessen arbeitete sie im Service. Später, als alleinerziehende Mutter, verlor sie den Sport aus den Augen, legte an Gewicht zu. Erst mit der politischen Wende 1989/90 erlebte sie auch ihre persönliche. Sie erfährt von einem Volkslauf Unter den Linden, tritt spontan an und war seither wieder vom "Lauf-Fieber gepackt", wie sie sagt.

"Laufen ist mein Leben, ich brauch‘ das einfach", sagt sie heute. Wer es nicht glauben mag, muss nur einen Blick auf ihre "Angeber-Wand" richten, wie sie die Ansammlung dutzender Medaillen nennt, die in ihrer Wohnung hängen und durch die sie immer mal wieder mit ihren Händen fährt. Dieses Klimpern! Oder wie es Elke Weisener sagt: "Kann man stundenlang machen." Und dann fängt sie an, aufzuzählen: "London – meine Lieblingsstadt. Sylt. Zypern – bin ich jedes Jahr. Den Hamburg Marathon laufe ich jedes Jahr." Und sie läuft und läuft und läuft.