Der französische Jockey Lukas Delozier hat mit dem vier Jahre alten Schimmelhengst Quian den Hoppegartener Steher-Preis gewonnen. Am Sonntag war erstmals seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie auch wieder Publikum vor Ort. Dieses sah auf der Galopprennbahn Hoppegarten, wie das Siegerduo am Sonntag leicht mit zweieinhalb Längen Vorsprung das Ziel vor Favoritin Ida Alata (Andrasch Starke) überquerte. Den dritten Platz in dem mit 12.500 Euro dotierten Rennen über 2.800 Meter sicherte sich Bauyrzhan Murzabayev mit All for Rome.