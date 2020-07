Den Abend des 7. Juli 1995 verbringt Erik Zabel auf einem abgelegenen Schloss im belgischen Charleroi. Gemeinsam mit seinen Team-Kollegen darf er an diesem Abend gleich zweimal anstoßen. Denn nur wenige Stunden zuvor fährt Zabel zum ersten Mal im pinken Telekom-Trikot als Etappen-Sieger über die Ziellinie einer Tour de France-Etappe - und das an seinem 25. Geburtstag. Es wird der wohl denkwürdigste Sieg seiner Karriere bleiben.

Der Sieg folgte auf ein schwieriges Jahr für Zabel. Bei seiner ersten Tour 1994 musste er vorzeitig aussteigen. Diese Niederlage zähle für ihn immer noch zu den - sportlich gesehen - schwierigsten Momenten seiner Karriere, erzählte er erst kürzlich im Podcast "Plan-Z" seines Sohnes Rick Zabel. Mit dem Sieg ein Jahr später konnte sich Zabel jedoch recht schnell von dieser Niederlage erholen.

Dieser Erfolg war für Erik Zabel der endgültige Durchbruch. Dem großen Publikum war er vor 1995 noch ein Unbekannter, doch sein Team glaubte schon damals an den jungen Berliner. Die Fahrer unter Teamchef Walter Godefroot setzten alles daran, dass Zabel diese Etappe am 7. Juli 1995 gewann. Dass Zabel an diesem Tag Geburtstag hatte, wird das Team zusätzlich angetrieben haben. Auf den letzten Metern im belgischen Charleroi erkämpfte er sich dann tatsächlich den Sieg und gewann als Shootingstar die Etappe vor den Sprintprofis Laurent Jabalert aus Frankreich und Djamolidine Abdujaparov aus Usbekistan. Damit war Zabel endgültig in der Weltklasse angekommen.