Salomon Kalou verlässt Berlin nach sechs Jahren Richtung Brasilien. Der ehemalige Profi von Hertha BSC wechselt zum brasilianischen Erstligist Botafogo FR nach Rio de Janeiro. Der 34 Jahre alten Stürmers von der Elfenbeinküste war von Hertha BSC suspendiert worden, nachdem er am 4. Mai mit einem Kabinen-Video auf Facebook für Aufsehen gesorgt hatte. In dem Video waren seine Teamkollegen bei der Missachtung der vom Deutschen Fußball Bund geforderten Verhaltensregeln zum Restart der Bundesliga zu sehen. Außerdem filmte der Ivorer seine Teamkollegen bei Diskussionen um die Höhe eines Gehaltsverzichts und mögliche Abrechnungsfehler.

So wurde die Bundesliga-Partie am 30. November vergangenen Jahres beim 1:2 gegen Vizemeister Borussia Dortmund sein letzter Einsatz für Hertha BSC. Kalou ist mit einer Brasilianerin verheiratet. 2012 gewann er mit dem englischen Topklub FC Chelsea die Champions League. In Berlin war er bis zu seinem Kabinenvideo ein Publikumsliebling. In 151 Spielen schoss Kalou 48 Tore für den Hauptstadtverein.