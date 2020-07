Nach dem Amateurfußball dürfen sich wohl auch andere Kontaktsportarten in Berlin über Lockerungen freuen. Darauf hat sich der Senat in seiner Sitzung am Dienstag geeinigt. Ab dem Wochenende ist das Mannschaftstraining in festen Gruppen wieder erlaubt, auch Kampf- und Bootssportler dürfen sich über Lockerungen freuen.