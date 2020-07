Das Studio Babelsberg wird in der kommenden Saison neuer Hauptsponsor des Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03. Das Filmstudio und der Sportverein hätten den Potsdamer Stadtteil mit ihrer Strahlkraft mitgeprägt, teilte der Verein am Dienstag mit. Diese mehr als 100-jährige Tradition am Standort Babelsberg werde nun zusammengeführt, hieß es.

Das Filmstudio verwies auf die gemeinsamen Werte beider Institutionen wie Toleranz, Weltoffenheit, Vielfalt und Nachhaltigkeit.

Auf den Trikots der Spieler wird künftig das Babelsberger Studio-Logo mit der berühmten "Maria"-Figur aus dem Fritz-Lang-Film "Metropolis" zu sehen sein.