Damit ist Thiem, der am Samstag im Halbfinale Ex-Profi Tommy Haas besiegt hatte, auch Gesamtsieger der Berliner Woche und erhält dafür 50 000 Euro Preisgeld. Insgesamt werden jeweils 100 000 Euro an Herren und Damen ausgeschüttet. "Ich hoffe, das war für eine Weile mein letztes Show-Match", sagte Thiem mit Blick auf den geplanten Neustart der weltweiten Tennis-Tour im August.

Petkovic führte im ersten Satz schnell 5:0 und überstand dann eine Aufholjagd. Im zweiten Durchgang nutzte die einstige Top-Ten-Spielerin gleich ihren ersten Matchball. Im Finale stehen sich auf dem Hartplatz am Abend Petra Kvitova aus Tschechien und die Lettin Anastasija Sevastowa gegenüber. Petkovic, die in der Weltrangliste momentan den 87. Platz belegt, war auf dem Rasen des Steffi-Graf-Stadions Anfang der Woche im ersten Abschnitt des Berliner Turniers bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Für Andrea Petkovic endet das "bett1aces"-Turnier in Berlin mit einem Erfolgserlebnis. Die 32-Jährige aus Darmstadt gewann das Spiel um Platz drei im zweiten Teil des Turniers am Sonntagnachmittag im Hangar des Flughafens Tempelhof gegen die Weltranglistenfünfte Elina Switolina (Ukraine) mit 6:4, 7:6 (7:1).

Für Ex-Profi Tommy Haas hingegen war das Einladungsturnier von Berlin vorzeitig beendet. Der 42-Jährige musste am Sonntag seine Teilnahme am Spiel um Platz drei gegen den

Spanier Roberto Bautista Agut wegen einer Verletzung in der linken Wade absagen. Für Haas trat Landsmann Mischa Zverev an, der das Duell mit 6:4, 6:3 für sich entschied.

Haas hatte am Samstag auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof das Halbfinale gegen den Weltranglistendritten Dominic Thiem (Österreich) mit 6:7, 3:6 verloren. Am Freitag hatte Haas den Weltranglisten-34. Jan-Lennard Struff (Warstein) mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) bezwungen.