So läuft das Tennisturnier in Berlin

Am Donnerstag ist Pause und Auslosung des zweiten Mini-Turniers. Von Freitag (17. Juli) bis Sonntag (19. Juli) geht es dann auf Hartplatz zur Sache, im Hangar 6 des Flughafen Tempelhof. Der Spielplan bleibt gleich: Am ersten Tag finden die Viertelfinals der Damen und Herren statt, am zweiten die Halbfinals, am dritten die Spiele um Platz 3 und die Finals.

Die ersten drei Tage, vom 13. bis zum 15. Juli, wird auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion gespielt. Los geht es am Montag mit den Viertelfinalpartien - ab 12 Uhr schlagen erst die Herren, dann die Damen auf. Am Dienstag folgen die Halbfinals (ebenfalls ab 12 Uhr). Mittwoch gibt es ab 12 Uhr die Spiele um Platz 3, ab 16 Uhr werden die Finals ausgespielt.

Die Veranstalter konnten einige Top-Spielerinnen und -Spieler für das Event gewinnen und dazu einige Profis mit großem Show-Wert.

Bei den Damen folgende Top-Stars am Start: Die ukrainische Weltranglisten-Fünfte Elina Svitolina, die Weltranglisten-Siebte Kiki Bertens aus den Niederlanden und die Tschechin Petra Kvitova (Nummer 12 der Welt). Aus deutscher Sicht am prominentesten dürften allerdings Julia Görges (Nummer 38 der Welt) und Andrea Petkovic (Nummer 87 der Welt) sein. Die Lettin Anastasija Sevastova (Nummer 43 der Welt) komplettiert das bisherige Damen-Feld.

Bei den Herren ist der sportlich größte Name Dominik Thiem - der Österreicher ist derzeit die Nummer drei der Welt. Außerdem sind der Italiener Jannik Sinner und Jann-Lennard Struff am Start. Dazu kommt Oldie Tommy Haas, der 42-Jährige hat seine Karriere eigentlich schon beendet, in Berlin schwingt er nochmal den Schläger.



Bitter ist für die Veranstalter die kurzfristige Absage von Alexander Zverev. Der Weltranglisten-Siebte gab am Mittwoch auf seiner Instagram-Seite bekannt, dass er nun doch nicht in Berlin aufschlagen werde. Auch der Australier Nick Kyrgios sagte seine Teilnahme spontan ab.