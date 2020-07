Der Österreichische Weltranglisten-Dritte Dominic Thiem hat sich auch beim zweiten Turnier der "bett1aces" in Berlin für das Finale qualifiziert. Thiem gewann sein Halbfinale im Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof am Samstagabend mit 7:6 (7:4), 6:3 gegen den 42-jährigen Altstar Tommy Haas. Damit sind auch beim Hartplatz-Turnier in Berlin alle Deutschen Spielerinnen und Spieler bereits vor dem Finaltag ausgeschieden.

Im Damenturnier verlor zwei Stunden zuvor Andrea Petkovic knapp mit 6:3, 4:6 und 5:10 im Match-Tie-Break gegen die Weltranglisten-Zwölfte Petra Kvitova. Für Petkovic war es die zweite Niederlage in dieser Woche gegen Kvitova, auch beim ersten Turnier des Showevents, auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion, war sie am Montag an der Tschechin gescheitert.

Als erster Spieler hatte sich am Samstagmittag der 18-jährige Italiener Jannick Sinner für das Finale qualifiziert. Sinner besiegte den Weltranglisten-Zwölften Roberto Bautista-Agut aus Spanien mit 7:6 (7:5), 6:2. Er wird also am Sonntag im Finale auf Dominic Thiem treffen. Am Abend spielen Elina Svitolina und Anastasjia Sevastova noch die Gegnerin von Petra Kvitova im Frauenfinale aus.