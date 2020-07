Eine Überraschung ist die Verlängerung nicht mehr. Sowohl Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert als auch Gentner selbst hatten sich zuletzt immer wieder optimistisch bezüglich einer weiteren Zusammenarbeit geäußert. Der zentrale Mittelfeldspieler gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Stammspielern bei Union, absolvierte 34 Pflichtspiele und war an sieben Toren direkt beteiligt (vier Treffer, drei Vorlagen).

"Christian Gentner hat von Anfang an Verantwortung übernommen und seine enorme Erfahrung an seine Mitspieler weitergegeben. Mit seinen Leistungen und seiner Persönlichkeit hat er auf und neben dem Platz in der abgelaufenen Spielzeit eine enorm wichtige Rolle in unserer Mannschaft gespielt, deshalb freuen wir uns sehr, ihn auch in der neuen Saison in unseren Reihen zu wissen", sagte Oliver Ruhnert zur Verlängerung mit Gentner. Für Union ist die Verlängerung ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung, denn nach dem Abgang von Torwart Rafal Gikiewicz, Keven Schlotterbeck, Ken Reichel und Michael Parensen gibt es noch einige Fragezeichen.