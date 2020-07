Gießelmann war 2018 mit Düsseldorf in die Bundesliga aufgestiegen und hat seitdem 55 Erstliga-Spiele für die Rheinländer absolviert. In der abgelaufenen Spielzeit stand er 25 Mal für Fortuna auf dem Platz. Gießelmann kam bei Düsseldorf vor allem auf der linken Abwehrseite zum Einsatz, kann aber auch im linken Mittelfeld und der Innenverteidigung spielen. Als Linksverteidiger könnte er den Abgang von Ken Reichel kompensieren.

Mit seinem ehemaligen Verein war Niko Gießelmann am letzten Spieltag im Stadion an der Alten Försterei abgestiegen - Union hatte Düsseldorf mit 3:0 besiegt. "Ich kehre schneller an die Alte Försterei zurück als gedacht und freue mich darauf. Der Abstieg mit der Fortuna war ein sehr schmerzhafter Moment. Dass ich nun die Chance bekomme, mich weiterhin in der Bundesliga zu beweisen, ist ein riesen Ansporn für mich", wird Gießelmann in Unions Mitteilung zitiert.

Sendung: Inforadio, 09.07.2020, 14.15 Uhr