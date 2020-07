Die BR Volleys haben mit der Verpflichtung von Robin Baghdady ihren Außenangriff komplettiert. Wie der Volleyball-Bundesligist am Donnerstag bekanntgab, unterschrieb das 21-jährige Talent einen Zweijahresvertrag.

"Er ist ein hochinteressanter und ein hochveranlagter Spieler. Sein Potenzial ist so groß wie er

selbst", wird Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand in einer Vereinsmitteilung über den 2,05 Meter großen Außenangreifer zitiert, der zuletzt dem Team der Brandon University in Kanada angehört hatte.

Wie die "Berliner Zeitung" zuvor berichtet hatte, kam Baghdady auf Empfehlung von Erfolgstrainer Stelian Moculescu nach Berlin. "Er hat großes Potenzial, ist ein sehr intelligenter Spieler und technisch schon sehr weit", sagte Moculescu dem Blatt. Dem 70-jährigen, der seine Trainerlaufbahn 2018 mit dem Gewinn der Meisterschaft bei den BR Volleys beendet hatte, war Baghdady bereits vor längerer Zeit bei einem Lehrgang der deutschen B-Nationalmannschaft in Friedrichshafen aufgefallen.

"Ich hatte Angebote von mehreren Bundesligisten, aber mit der Anfrage aus Berlin stand mein Entschluss sofort fest. Als Kaweh bei meinen Eltern anrief, war die Freude groß", sagte Baghdady der Vereinsmitteilung zufolge. Seine Mutter Juliane Baghdady (geb. Schlipf) spielte unter anderem für Deutschland 1986 bei der WM. Vater Jalal war einst für Friedrichshafen aktiv.