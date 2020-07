Auch im Doppel war die Berlinerin an der Seite der Tschechin Kveta Peschke erfolgreich. Bei der World Team Tennis, einer professionelle Tennisliga für Männer und Frauen, werden nur kurze Sätze gespielt. Lisicki steht bei der Veranstaltung im US-Bundesstaat West Virginia erstmals seit fast einem Jahr wieder auf dem Platz, nachdem sie an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt war.

Tennisspielerin Sabine Lisicki hat bei der World Team Tennis einen Achtungserfolg gefeiert. Die 30-Jährige gewann am Sonntag (Ortszeit) gegen die Amerikanerin Venus Williams mit 5:3 und hatte damit maßgeblichen Anteil am Erfolg ihres Teams New York Empire gegen die Washington Kastles.

"Es ist immer eine Ehre, gegen so einen Champion wie Venus Williams zu spielen. Ich bin glücklich, dass ich den Sieg für mein Team holen konnte", sagte Lisicki nach der Partie mit Tränen in den Augen. "Es war nicht einfach für mich, weil es meine ersten Einzel seit einem Jahr waren", sagte Lisicki. "Dazu kam die Quarantäne, dann die Umstellung auf diesen Modus hier, bei dem die Spiele sehr schnell sind - ich musste mich erst einmal an alles gewöhnen."



An den ersten Tagen hatte die frühere Wimbledon-Finalistin daher einige Niederlagen einstecken müssen. "Es war nicht einfach, aber ich bin zurück auf den Trainingsplatz und habe weiter hart gearbeitet. Und ich denke, das hat sich heute ausgezahlt."