Es lief längst nicht alles rund in Unions Trainingslager in Bad Wörishofen. Im Interview mit rbb|24 erklärt Union-Manager Oliver Ruhnert, was die Planung in diesem Jahr so schwer gemacht hat und wie gut sein Team auf die neue Saison vorbereitet ist.

In diesem Trainingslager ist Improvisationstalent gefordert. Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert war nicht nur in seinem eigentlichen Job gefragt, sondern auch als Platzwart. Eigenhändig setzte Ruhnert in der vergangenen Trainingswoche lose Rasenstücke auf dem Trainingsplatz in Bad Wörishofen wieder ein. Auch die Testspiele am Wochenende sorgten für Frust: Lange Anfahrten musste Union auf sich nehmen und dann gab es auch noch zwei Niederlagen. Im Interview mit rbb24 zog Oliver Ruhnert deshalb ein gemischtes Fazit.

Oliver Ruhnert: Naja, ich würde sagen: "Bedingt zufrieden." Dahingehend zufrieden, dass wir zumindest ein schönes Hotel hatten und weit weg von zu Hause als Gruppe zusammen finden konnten. Bedingt zufrieden deshalb, weil die Platzverhältnisse hier eher suboptimal waren. Das hätten wir uns sicher optimaler gewünscht. Und es war sehr heiß in der Woche, von daher konnte man vielleicht nicht alles machen, was wir gerne gemacht hätten. Aber unterm Strich ist es so, glaube ich, dass wir als Gruppe eine ganz gute Zeit verbracht haben, und das ist in der Vorbereitung auch eines der zentralsten Themen.

Unions neuer Starstürmer konnte auch in Bad Wörishofen noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Er sei aber "im Zeitplan", erklärte Geschäftsführer Oliver Ruhnert bei einer Presserunde am Sonntag. Kruse hat im Allgäu bereits individuelle Übungen mit dem Ball absolviert, ins Mannschaftstraining soll er aber auch in der nächsten Woche in Berlin noch nicht einsteigen. Ob der Stürmer zur ersten Pokalrunde (11.-14. September) einsatzfähig wird, ist noch nicht klar. Spätestens nach der Länderspielpause Anfang Oktober soll Kruse nach Unions Plan vollständig fit sein, bestätigte Ruhnert.

Da sagen Sie gerade etwas, was sowohl die Spieler als auch alle Verantwortlichen auch erst einmal verstehen müssen: Es ist einfach eine Sondersituation. Das heißt eben auch, dass es für die Organisation solcher Abläufe eine Sondersituation ist. Kurzfristige Spielabsagen bei anderen Vereinen, kurzfristige Änderungen der Trainingslagerorte und all diese Sachen sind in diesem Jahr fast schon normal geworden. Daran sieht man, dass es eine neue Situation ist, die alle Beteiligten vor Herausforderungen stellt und die am Ende aber dann auch jeder akzeptieren muss.

Viele Menschen haben das auch privat bei ihrer Urlaubsplanung in diesem Sommer gemerkt: Es ist alles nicht ganz einfach in diesen Zeiten. Wie erging es Ihnen bei der Organisation dieses Trainingslagers?

Die beiden Testspiele gegen die WSG Tirol (0:3) und den 1. FC Köln (1:2) fanden sehr weit weg vom Ort des Trainingslagers statt – eines in Feldkirch in Österreich (fast 150 Kilometer entfernt) und eines in Friedrichshafen am Bodensee (etwa 120 Kilometer). Wieso ist es so schwierig in diesem Jahr, Testspielgegner und Orte zu finden?

Ja, es ist momentan überall schwierig. Sie sehen das ja auch bei unseren Gegnern. Die WSG Tirol musste 180 Kilometer anreisen, der 1. FC Köln am Samstag kam auch aus Donaueschingen, da hatten wir sogar noch die kürzere Anfahrt. Am Ende muss man sich arrangieren. Es ist eine Zeit im Augenblick, wo nicht alles so funktioniert, wie man es möchte. Man ist abhängig von den Behörden, man ist abhängig von verschiedenen Möglichkeiten, überhaupt Spielorte zu finden und Gegner zu finden. Das sind Gründe dafür, wieso wir hier – sicherlich nicht ganz optimal – eben auch längere Zeit im Bus verbracht haben.