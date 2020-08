Bild: dpa/Bernd Wende Sportfoto

Boxer Jack Culcay kämpft in Berlin - Mit 118 Zuschauern zum WM-Ticket

26.08.20 | 18:49 Uhr

Für Boxer Jack Culcay wird es ernst: Noch ein Kampf trennt ihn vom ersehnten Duell um den WM-Titel. Am Freitag trifft er auf den jungen Abass Baraou. Von ihm will sich Culcay nicht stoppen lassen - die Unterstützung von 118 Zuschauern soll helfen. Von Jonas Bürgener

Auch Profiboxer Jack Culcay wurde von der frohen Nachricht überrascht: Zu seinem Kampf am Freitag in den Berliner Havelstudios sind wieder Zuschauer zugelassen. Sein letztes Duell im Juni musste der Berliner Halbmittelgewichtsboxer wegen der Coronapandemie noch vor leeren Rängen austragen. Zugegebenermaßen wird die Corona-Krise auch am Freitag, wenn es für Culcay gegen Abass Baraou geht, noch deutlich zu spüren sein - schließlich sind gerade einmal 118 Fans zugelassen - Culcay freut sich trotzdem, dass er zumindest von einigen Anhängern unterstützt werden kann.

Sehnsucht nach einem WM-Kampf ist groß

"Das ist schon viel besser als beim letzten Mal", sagt der 34-jährige Ex-Weltmeister zwei Tage vor dem Duell gegen den neun Jahre jüngeren Abass Baraou fröhlich. "Man spürt die Atmosphäre sofort, du brauchst als Boxer die Motivation durch die Zuschauer", ist sich Culcay sicher. Für den Berliner geht es gegen Baraou um nichts Geringeres als das Ticket für den nächsten WM-Kampf. 2016 wurde Culcay letztmalig Weltmeister. Die Sehnsucht, endlich mal wieder um einen WM-Gürtel zu boxen, ist groß bei Culcay. "Natürlich wäre eine Niederlage für mich ein Schritt zurück. Ich will unbedingt wieder versuchen, um die Weltmeisterschaft zu boxen", sagt er mit Blick auf das Duell am Freitag. Culcay fühlt sich fit und ist bereit für den Kampf. Nachdem die Vorbereitung vor dem letzten Kräftemessen mit dem Franzosen Howard Cospolite Corona-bedingt noch schwer war, konnte er sich dieses Mal regulär vorbereiten. "Zu Beginn der Corona-Krise musste ich viel zu Hause und allein trainieren. Diesmal konnte ich ganz normal trainieren und auch Sparring machen. Wir waren sogar in Spanien im Trainingslager – die Vorbereitung war super", erzählt Culcay. Er sieht sich als erfahrener Boxer gegen den noch jungen Baraou in der Favoritenrolle - ist aber auch gewarnt: "Er ist kein schlechter Boxer. Er ist jung, hungrig und will sich beweisen. Ich darf ihn auf gar keinen Fall unterschätzen", sagt Culcay über den 25-Jährigen, der für das Team Sauerland in den Ring steigen wird.

Detailliertes Hygienekonzept

Für Culcays Boxstall, Agon Sports, war auch die Organisation des zweiten Kampfs eine besondere Herausforderung. Erneut musste ein detailliertes Hygienekonzept erarbeitet werden. Für die Zuschauer, die im Übrigen allesamt aus dem Bekanntenkreis der Sportler kommen (einen öffentlichen Kartenverkauf gab es wegen der geringen Anzahl an Plätzen nicht), gelten strenge Regeln. "Ähnlich wie man es in Berlin aus dem Gastronomiebereich kennt, müssen wir mit einer genauen Teilnehmerliste arbeiten", erklärt René Lorenz, Organisator bei Agon Sport. "Die Zuschauer müssen sich dort also registrieren, außerdem gibt es voneinander getrennte Ein- und Ausgänge, gekennzeichnete Stellen zur Handdesinfektion und die Zuschauer müssen auf dem Weg zu ihrem Platz eine Maske tragen", sagt Lorenz. Auch Lorenz sagt, er freue sich, dass mit dem entsprechenden Konzept wieder ein paar Zuschauer zugelassen werden dürfen. Er wisse allerdings auch, dass Agon die Ticketerlöse erneut fehlen würden. Daher hoffe er, dass es in der Corona-Krise weiter aufwärts gehen werde und man beim nächsten Kampf eventuell auch wieder einen freien Kartenverkauf anbieten könne. Konkrete Pläne dafür gebe es bei Agon aber noch nicht, auch wann ein möglicher WM-Kampf Culcays stattfinden würde, steht noch in den Sternen. Erst einmal zeigen sie sich damit zufrieden, zumindest wieder ein paar Zuschauer in den Havelstudios begrüßen zu können. Sie sollen Culcay dabei helfen, den nächsten Schritt auf dem Weg zum heißersehnten WM-Gürtel zu gehen.

