Saisonauftakt am Wochenende

In Berlin sollte - nach der langen Corona-Pause - an diesem Wochenende wieder überall der Ball rollen, auch ab der Landesliga abwärts. Doch daraus wird nun nichts, denn der Berliner Fußball-Verband (BFV) hat alle Spiele unterhalb der Berlin-Liga abgesagt. Das bestätigte ein Präsidiumsmitglied rbb|24 am Donnerstag.

Die unterschiedlichen Konzepte der jeweiligen Gesundheitsämter der Bezirke hätten nicht von allen Vereinen eingehalten werden können. Gerade bei den Regeln zur Kabinennutzung sahen sich einige Vereine vor nicht lösbare Probleme gestellt. Deshalb entschied sich der BFV dazu, alle Spiele abzusagen - und den Start der Amateur-Fußball-Saison somit zu verschieben.

Der Verband möchte zeitnah mit Vertretern der Gesundheitsämter ein einheitliches Vorgehen besprechen, um den Spielbetrieb in allen Berliner Bezirken in den nächsten Wochen sicherzustellen.