Im Berliner Amateurfußball sind ab der kommenden Saison in weiteren Ligen fünf statt drei Auswechslungen erlaubt. Das teilte der Berliner Fußballverband (BFV) am Mittwoch mit. In der Bezirksliga und den weiteren unteren Ligen wird diese Regelung schon seit Jahren angewendet.



Grund sei die "erhöhte Belastung durch die coronabedingt engeren Spielpläne". Der Einsatz von 16 Spielern sei deshalb "im Spielbetrieb der Frauen- und Herren Verbandsliga, der Herren Landesliga sowie in den Pokalwettbewerben der 1. Frauen und der 1./2. Herren möglich."