Turnier in Wiesbaden

Im Mixed musste sich Unruh mit ihrem Freund Florian Kahllund mit dem dritten Platz zufrieden geben. Das Berliner Duo scheiterte im Halbfinale an Kroppen und Cedric Rieger (Karlsbad), die anschließend im Finale triumphierten.

Der Deutschland Cup Bogensport war für die deutschen Kaderathleten in diesem Jahr die erste echte Standortbestimmung. Sowohl die Qualifikationswettkämpfe in Kienbaum als auch die Endrunde in Wiesbaden wurden allerdings ohne Zuschauer ausgetragen.