imago images/Stockhoff Video: Brandenburg Aktuell | 23.08.20 | 19:30 Uhr | Torsten Michels | Bild: imago images/Stockhoff

Weiter nur eingeschränktes Training möglich - Brandenburger Ringer verzweifeln an Corona-Verordnung

24.08.20 | 18:06 Uhr

Viele Sportarten wurden mittlerweile von den Corona-Verboten befreit - auch in Brandenburg. Nur Kontaktsport in der Halle ist hier - für Athleten über 27 - weiterhin untersagt. Die deutschlandweit einzigartige Regelung führt bei den Vereinen zu Unverständnis.



Die Brandenburger Ringer sind in diesen Tagen nicht begeistert. Das liegt nicht etwa an verlorenen Kämpfen oder zu hartem Training, vielmehr sind sie unzufrieden, dass sie derzeit nur eingeschränkt trainieren dürfen. Zumindest für Sportler, die älter als 27 Jahre alt sind, gilt in Brandenburg nämlich weiterhin ein Kontaktverbot in der Halle. Das heißt: Sie dürfen nur individuell trainieren und Kämpfe sind komplett verboten. Die Regelung, die mindestens bis zum 4. September gilt, führt bei vielen älteren Sportlern zu Unverständnis. Sie sehen sich im Nachteil und von der Brandenburger Corona-Verordnung ausgehebelt.

"Natürlich ist das sportlich schwierig", sagt der 32-jährige Felix Menzel, einer der erfahrensten Ringer beim 1. Luckenwalder SC. "Wir haben eine Liga-Saison, die wir irgendwann planen sollten. Wenn ältere Sportler dann nicht mitmachen dürfen, hängt alles ziemlich in der Luft", erklärt Menzel, der normalerweise für Luckenwalde in der Regionalliga antritt. Am 10. Oktober soll dort die neue Saison beginnen, zwar könnte die Landesregierung das Kontaktverbot für Hallensportler bis dahin aufheben, die Vorbereitung auf die neue Saison ist aber auf jeden Fall alles andere als ideal.

Unverständnis auch beim Landessportbund

Hinzu kommt, dass Brandenburg mit der Regelung in Deutschland mittlerweile allein dasteht. In allen anderen Bundesländern ist das Hallentraining entweder wieder vollständig erlaubt oder es darf zumindest in Kleingruppen geübt werden. Auch Andreas Gerlach, Vorsitzender des Brandenburger Landessportbunds, zeigt daher nur wenig Verständnis für die mittlerweile schon lang andauernden Restriktionen. "Wir haben das jetzt über gute fünf Monate sehr diszipliniert durchgehalten. Wir hätten auch gar nichts dagegen, wenn es überall eine gleiche Regelung gäbe, aber so ist es für uns definitiv nicht verständlich, dass gerade das Sportland Brandenburg eine solche Entscheidung bis zu diesem Zeitpunkt durchhält", sagt Gerlach.

Auch er sieht einen Wettbewerbsnachteil, der nicht nur die Athleten trifft, die älter als 27 sind, sondern auch die jüngeren Mannschaftskollegen in ihrer sportlichen Entwicklung zurückwirft. Eine Einschätzung, die auch Alexander Biederstädt vom 1. Luckenwalder SC bestätigt. Zwar darf er, weil er das 27. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, regulär trainieren, ihm fehlt aber die sportliche Erfahrung der Kollegen auf der Matte: "Es ist eine andere Atmosphäre, wenn auch die Älteren mit dabei sind. Sie triezen uns Jüngere und zeigen uns den Leistungsstand und die sportliche Klasse, die auch wir mal erreichen wollen. Das ist schon extrem wichtig", beschreibt Biederstädt die Rolle seiner älteren Teamkollegen.

Kreative Alternativlösungen

Denen bleiben aber weiterhin nur das Individualtraining und alternative Übungen, um sich auch ohne das schweißtreibende Training in der Halle fit zu halten. "Gerade in den Anfangszeiten sind wir viel joggen gegangen, haben Krafttraining draußen gemacht – auch am Strand. Einfach mal ein paar andere Sachen ausprobiert", beschreibt Felix Menzel sein Training in den letzten Monaten. In einer WhatsApp-Gruppe habe sich das Team dann ausgetauscht und die Leistungen verglichen. Bei der Motivation und der Überwindung des inneren Schweinehunds habe das geholfen, sagt er. Mittlerweile hofft Menzel aber nur noch, möglichst bald wieder mit seinen Teamkollegen auf die Matte zu dürfen. Die Brandenburger Landesregierung wird zum 4. September über eine mögliche neue Corona-Verordnung beraten.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 23.08.20, 19:30 Uhr