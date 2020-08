Nach der Ungewissheit zu Beginn der Corona-Pandemie haben die Spitzensportler in Brandenburg wieder langfristige Perspektiven: Das Bundesinnenministerium habe mitgeteilt, dass die 14 Bundesstützpunkte für die olympischen Sportarten für vier weitere Jahre erhalten blieben, sagte Sportministerin Britta Ernst (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Die Anerkennung der Stützpunkte gilt immer nur bis zum Ende eines Olympiazyklus, also eigentlich bis zum Ende dieses Jahres, und wurde jetzt für alle bis Ende 2024 verlängert. Die drei paralympischen Stützpunkte wurden zudem erstmalig für vier Jahre als Bundesstützpunkte anerkannt.

In den 14 Bundesstützpunkten in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam trainieren nach Angaben des Ministeriums 219 Bundeskader-Athleten in den Sportarten Kanu-Rennsport, Rudern, Ringen, Gewichtheben, Turnen, Boxen, Schießen, Schwimmen, Judo, Leichtathletik, Triathlon und Radsport. Hinzu kommen 29 Spitzensportler in den paralympischen Disziplinen Radsport, Schwimmen und Leichtathletik.