Fazit zu Unions Trainingslager - Teambuilding mit Kruse-TV

25.08.20 | 17:32 Uhr

Neun Tage dauerte die Dienstreise des 1. FC Union ins bayrische Bad Wörishofen. Im Trainingslager hatten die Köpenicker mit Widrigkeiten zu kämpfen, machten aber auch Fortschritte: im Spiel mit dem Ball und bei der Integration der Neuzugänge. Von Simon Wenzel

Am letzten Tag geben sich alle Mühe, das Positive in den Vordergrund zu rücken. Unions Trainer Urs Fischer will über die Probleme der Woche, die schlechten Platzverhältnissen in Bad Wörishofen und die weiten Reisen zu den Testspielen am Wochenende – eine davon bei über 30 Grad mit defekter Klimaanlage – nicht mehr viel reden. "Sehr gut" habe seine Mannschaft trotzdem trainiert und "ihr Bestes gegeben", erklärt Fischer und findet deshalb "die Verhältnisse nicht immer entscheidend." Auf seinem Instagram-Account [externer Link] geht der Schweizer sogar noch weiter. "Gute Verhältnisse" habe man in Bayern gehabt, steht dort am Dienstag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass nicht bekannt ist, ob Fischer selbst seinen Auftritt im sozialen Netzwerk verwaltet, oder sein Management. Gesicherter ist die Information, dass die amerikanische Bilder- und Video-Plattform in den Tagen von Bad Wörishofen eine wichtige Anlaufstelle für die war, die sich über den Alltag beim 1. FC Union informieren wollten - aber dazu später mehr.

"Man muss schon sagen, dass so einiges nicht optimal lief"

Bleiben wir kurz bei den Widrigkeiten des Trainingslagers. Denn Florian Hübner, von Beruf Innenverteidiger, lässt da nämlich schon etwas mehr zu: "Man muss natürlich schon sagen, dass so einiges nicht optimal lief, was organisatorische Sachen betroffen hat, was den Platz angeht und die Reisen", sagt Hübner. Trotzdem will auch er sich lieber auf die gelungenen Aspekte der neuntägigen Dienstreise ins Allgäu konzentrieren. "Da muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, wie wir damit umgegangen sind, wie wir trotzdem trainiert haben. Es war trotzdem für uns als Mannschaft ein gelungenes Trainingslager", resümiert Hübner. Der Stimmung im Verein scheinen die widrigen Umstände also nicht geschadet zu haben. Das ist positiv. Zumal sich die Mannschaft nach dem dritten, größeren Umbruch in drei Jahren erstmal neu finden muss. Eine spannende Frage in dieser Hinsicht war und ist, wie sich Neuzugang Max Kruse einfügt. Mit ihm hat Union zum ersten Mal einen bundesweiten Star im Team, der auch abseits des Platzes schon häufiger für Schlagzeilen sorgte (was ihn von seinen sportlich sogar noch erfolgreicheren, aber weniger schillernden Kollegen Christian Gentner und Neven Subotic unterscheidet).

Der "verrückte Vogel" ist gut gelandet

Auf dem Platz lässt sich über den Stand der Integration von Max Kruse noch keine Aussage treffen. Bis auf eine fünfzehnminütige Passeinheit am Montag konnte der Stürmer noch nicht mit seinen neuen Mitspielern trainieren. Nach seiner Sprunggelenksverletzung, die er noch bei seinem ehemaligen Verein Fenerbahce Istanbul erlitten hatte, wird er wohl erst in der Woche vor dem Saisonstart wieder fit sein. Fürs gemeinsame Kennenlernen aber waren die Tage in Bad Wörishofen viel wert. Zumindest wenn man dem Instagram-Account Kruses vertraut: Denn während er mit der mitgereisten Presse nicht sprach, versorgte Max Kruse seine Follower täglich mit Updates aus dem Teamhotel und interviewte jeden Abend einen seiner neuen Mitspieler.

Florian Hübner, der am Sonntag Platz auf der "Casting Couch" (Kruses Bezeichnung) Platz genommen hatte, ist schon jetzt überzeugt vom Neuzugang: "Ich bin begeistert von der Verpflichtung", gesteht Hübner, der sich sicher ist, dass der ehemalige Nationalspieler Union neben seinen offensichtlichen Fähigkeiten auf dem Platz auch mit seiner Persönlichkeit weiterbringt: "Er hat bestimmt ein gutes Wort in der Kabine, ist natürlich ein verrückter Vogel, aber das tut uns, glaube ich, auch mal ganz gut." Für den interessierten Zuschauer sind die ungewohnt offenen Einblicke hinter die Kulissen auf Kruse-TV zumindest schonmal ein vielversprechender Beginn der Zusammenarbeit. Um seine noch ausstehende Spielgenehmigung macht sich der 32-Jährige übrigens keine Sorgen. "Zum Zeitpunkt wenn das erste Pflichtspiel ansteht, werden wir die Spielberechtigung haben. Das wird alles geregelt", verrät Kruse in seiner Instagram-Story am Montagabend.

Teuchert, Endo und Becker machen Eigenwerbung

Noch abzuwarten bleibt, wie und wo er ins Offensivspiel des 1. FC Union passt. Rückschlüsse darauf lies das Trainingslager kaum zu. Im Test gegen den 1. FC Köln liefen die Köpenicker im gewohnten System auf, also ohne die Zehner- oder Halbstürmer-Position hinter der Spitze, die Max Kruse gerne und oft herausragend ausfüllt. Das dürfte allerdings auch daran gelegen haben, dass neben Kruse mit Anthony Ujah und Akaki Gogia zwei weitere Offensivspieler in Bad Wörishofen nicht mit der Mannschaft trainierten und Marcus Ingvartsen und Sebastian Andersson ebenfalls erst im Laufe der Woche voll einstiegen. In ihrer Abwesenheit konnten andere für sich Werbung machen. Cedric Teuchert zum Beispiel, der Stürmer bekam bisher viel Spielzeit in der Vorbereitung und erzielte im Trainingslager das einzige Union-Tor in den beiden Freundschaftsspielen, per Elfmeter zum 1:2-Endstand gegen Köln (der zweite Test ging deutlich mit 0:3 gegen die WSG Tirol verloren). Auch Neuzugang Keita Endo auf der linken und Sheraldo Becker auf dem rechten Offensivseite präsentierten sich in guter Verfassung.

Union will Spielstil ergänzen, aber Gesicht bewahren

Trotz der fehlenden Offensivkräfte ließ Trainer Fischer in Bad Wörishofen unter anderem am Passspiel arbeiten. Flacher und direkter als in der Vorsaison sah das aus - im Test gegen Köln waren vielversprechende Ansätze davon zu sehen. Weil die erste Bundesligasaison aber eben auch eine sehr gute für den 1. FC Union war, soll das bislang bewährte Mittel der Wahl, der lange Ball, weiter fest verankert im Repertoire bleiben. "Wir werden uns den nicht verkneifen, er wird auch in der neuen Saison ein Mittel bleiben. Wir waren erfolgreich damit und wären blöd wenn wir das nicht machen würden", sagt Kapitän Christopher Trimmel, der sich ligaweit als anerkannter Spezialist für präzise lange und hohe Pässe etabliert hat. Trainer Fischer will zwar, dass sich sein Team "weiterentwickelt", gleichzeitig sagt er aber auch: "Ich erwarte nichts Neues. Unser Gesicht kennt man." Florian Hübner beschreibt es als "eklig". Und genau so wollen die Eisernen auch in der neuen Saison wieder sein. Vielleicht hilft da ja ein Trainingslager mit Hindernissen sogar ein bisschen um wieder in diesen Modus zu kommen. Sendung: Inforadio, 25.08.2020, 6:15 Uhr