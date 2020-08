Bild: rbb/Tino Schöning

Debatte um die Fan-Rückkehr in die Stadien - Geeint in der Sehnsucht, gespalten im Weg

09.08.20 | 22:02 Uhr

Wenn sich am Montag die Gesundheitsminister zu einer Konferenz zusammenschalten, hofft die Deutsche Fußball Liga auf positive Signale für eine teilweise Rückkehr von Zuschauern in die Stadien. Doch wie sehen das Politik, Experten - und die Fans selbst? Ein Stimmungsbild.

Es ist ein Text, in dem es um unterschiedliche Meinungen gehen wird, um ein zähes Ringen und nicht zuletzt auch um große Ungewissheit. Doch er soll - gerade deshalb - mit einer, ja: der Gemeinsamkeit beginnen. "Die Sehnsucht nach dem Stadion ist sehr groß. Und zwar bei allen. Das muss man erst zunächst einmal sagen", sagt Sebastian Fiebrig. Der Blogger und Podcaster - über die Union-Szene hinaus bekannt durch das Fan-Angebot "Textilvergehen" [textilvergehen.de] - sitzt in einem Hinterhof in Pankow. Er arbeitet an seinem Podcast. Dieses Mal geht es um ein historisches Thema, doch natürlich beschäftigt auch ihn die Aktualität. Wenn er über diese spricht, sagt er: "Um diese Sehnsucht geht es - glaube ich - gar nicht." Denn im Hier und Jetzt ist ganz konkret die Umsetzung der Fan-Rückkehr in die Stadien Thema. Und ihr Wann und Wie. Dabei tun sich große Gräben auf.

Keine Stehplätze, kein Alkohol, keine Gästefans

Das Meinungsspektrum ist breit gefächert. "Es gibt ganz klar die Position: 'Alle oder keiner - und alles dazwischen ist nicht der Fußball, den wir uns vorstellen'. Das ist das Extremste und das Plakativste", sagt Fiebrig. Dann gebe es natürlich die Fans, für die eine "graduelle Öffnung" möglich sei. "Und es sind da die, die sagen, dass man erst über die ganze Sache nachdenken solle, wenn ein Impfstoff da ist." Für die Zwischenlösung hat sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) in ihrem Konzept stark gemacht. Am Montagnachmittag werden nun die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zusammensitzen. Sie haben eben diesen Maßnahmen-Katalog auf der Tagesordnung ihrer Schaltkonferenz. Auf ihn hatten sich die Profiklubs am vergangenen Dienstag geeinigt - freilich ohne dass alle einverstanden gewesen wären. Die Eckpunkte: eine zunächst reduzierte Rückkehr der Fans ohne Stehplätze, ohne Alkohol und ohne Gästefans.

Union wirbt für andere Position - ohne Mehrheit

Allen voran der 1. FC Union hatte für eine andere Position geworben - und kann sich mit der beschlossenen nicht anfreunden. Sie selbst hatten - ermöglicht durch Massentests aller Zuschauer - die Vision einer Vollauslastung ab dem ersten Spieltag in den Raum gestellt. Zum DFL-Konzept schrieb Klub-Chef Dirk Zingler an die Mitglieder der Köpenicker: "Da wir mit dem Vorgehen grundsätzlich nicht einverstanden sind und zudem die Anträge zu Gästefans, Stehplätzen und Alkoholausschank für unausgewogen im Hinblick auf unsere allgemeine gesellschaftliche Verantwortung, aber auch auf unsere spezielle Verantwortung für Fußballanhänger halten, haben wir bei diesen drei Anträgen mit Nein gestimmt."

Für Stefanie Fiebrig - Ehefrau von Sebastian und Mitblogger und -podcasterin bei "Textilvergehen" - ist die Lage klar: Von Union fühle sie sich als Fan gut vertreten, von der DFL hingegen nicht. "Ich habe das Gefühl, dass bei Union ernsthaft an Konzepten gearbeitet wird. Das muss es natürlich auch. Denn das von der DFL ist eines für Vereine mit Sitzplatz-Stadien - und das haben wir eben nicht beim 1. FC Union Berlin. Was die DFL macht, geht also komplett an unserer Situation vorbei. Wir brauchen für unser Stadion ein Konzept. Und nicht für das andere in Berlin [Anm. d. Red.: gemeint ist das Olympiastadion]."

Hertha könnte freiwillig auf Zuschauer verzichten

Wie das aussehen könne? "Ich bin kein Verfechter von alle oder keiner", sagt Sebastian Fiebrig. Einen "graduellen Weg" werde man gehen müssen - "aber nicht unter den Umständen, wie er jetzt ist, weil auf die Situation im Stadion An der Alten Försterei durch die Beschlüsse der DFL gar nicht eingegangen wurde. Die wurde komplett ignoriert. Union steht am Ende so da, dass sie im Prinzip keine Wahl haben, außer niemanden reinzulassen." Niemanden reinlassen könnte auch Hertha BSC bis Ende Oktober - selbst wenn eine Teilrückkehr möglich sein sollte. Das berichtete jüngst die "Bild am Sonntag". Grund dafür sind die Maßnahmen in Berlin, wonach unter anderem eine Obergrenze von 5.000 Personen für Großveranstaltungen bis zum 24. Oktober gilt. Die Kosten einer Stadionöffnung für Zuschauer seien dann zu hoch, berichtet das Blatt. Hertha-Sprecher Marcus Jung dementierte diese Überlegungen gegenüber rbb|24 am Sonntagmittag nicht, betonte aber: "Wir sind derzeit noch mitten im Stadium der Erstellung von verschiedenen Konzepten und denken grundsätzlich dabei auch alle möglichen Varianten durch. Im nächsten Schritt werden wir diese dann mit den Behörden besprechen. Derzeit haben wir aber noch keine Entscheidungen getroffen."

Marburger Bund: "Eher kritisch"

Das sind wirtschaftliche Bedenken. Medizinische gegen eine Zuschauer-Teilzulassung hat derweil der Ärzteverband Marburger Bund auch mit Corona-Schutzauflagen geäußert. "Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Fußballfans mit zwei Metern Abstand ein Tor ihrer Mannschaft bejubeln", sagte die Vorsitzende Susanne Johna der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn Fans im Stadion sind, dann wollen sie auch zusammen sein und gemeinsam feiern, was menschlich nachvollziehbar ist", sagte die Ärztin und Hygienespezialistin. "Insofern bin ich da eher kritisch." Mit konkreten Entscheidungen der Gesundheitsminister ist am Montagnachmittag ohnehin nicht zu rechnen. Beraten ja, mehr wohl nicht. "Wir haben aber nicht vor, einen Beschluss zum Hygienekonzept der DFL zu fassen", sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz ist, der "Berliner Morgenpost".

Kalayci: Fan-Rückkehr in Stadien hat keine Priorität

Die Idee, "dass unter anderem alle Besucherinnen und Besucher nach Testungen wieder ins Stadion kommen können, werde von der Mehrheit der Minister "kritisch gesehen. Ganz besonders, weil vor und nach dem Spiel niemand große Menschenansammlungen und Alkoholkonsum ausschließen und kontrollieren kann", sagte die 53-Jährige. Man brauche die Testkapazitäten außerdem in vielen anderen Bereichen - in den Schulen, Kitas, Pflegeheimen, Krankenhäusern und für die Reiserückkehrer. "Daher steht nach meiner jetzigen Einschätzung der Profifußball auf der Prioritätenliste der Gesundheitsminister nicht ganz oben", erklärte Kalayci. Die Diskussion wird also weitergehen. Wohl mindestens bis zum Bundesliga Start Mitte September - und auch darüber hinaus. Immer auch beeinflusst von einem unabwägbaren Entwicklung des Infektionsgeschehen. Sicher ist: Genug Stoff wohl auch in den nächsten Folgen des "Textilvergehen"-Podcasts.

Sendung: Abendschau, 10.08.2020, 19:30 Uhr