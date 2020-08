Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat einen Termin für den Saisonstart gefunden. Die 14 Klubs einigten sich in einer Videokonferenz am Montag auf den 13. November, wie die DEL am Dienstag mitteilte.

Die Klubs sind finanziell stark von den Zuschauereinnahmen abhängig, derzeit werden die individuellen Hygienekonzepte erstellt. "Daran arbeiten alle Beteiligten in den Klubs weiterhin mit Hochdruck, damit wir von unserer Seite alle Parameter erfüllen, um in den Spielbetrieb mit Zuschauern einsteigen zu können", so Tripcke.



Die DEL hatte bereits festgelegt, dass die neue Saison nicht vor November starten soll. Nun steht fest, dass die neue Spielzeit erst nach dem Deutschland Cup beginnen wird, der vom 5. bis 8. November in Krefeld geplant ist.