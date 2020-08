Der ehemalige Eisschnellläufer Robert Lehmann-Dolle ist vom Vorwurf des Dopings freigesprochen worden. Dem Deutschen Sportschiedsgericht (DIS) habe es an eindeutigen Beweisen gefehlt, heißt es im Schiedsspruch vom 13. August, der dem "Spiegel" vorliegt.



"Ich habe erstmal ein Tränchen verdrückt", zitiert die Deutsche Presse-Agentur Lehmann-Dolle, der seit Jahren in Berlin lebt und bis zu seiner Kündigung am Berliner Olympiastützpunkt als Nachwuchstrainer arbeitete. "Ich fühlte mich sehr machtlos, einige Anfeindungen haben sehr weh getan."