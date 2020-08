Andreas Luthe ist nach dem Weggang von Rafal Gikiewicz der Neue in Unions Torhütergespann. Der Keeper möchte in Köpenick die Nummer eins werden - und sieht sich als Fußballer auch noch zu anderen Aufgaben verpflichtet.

Wem es aber gelingt, dem gehört die Aufmerksamkeit. Auf dem Augsburger Golfplatz durfte der 33-Jährige sie an diesem Tag genießen. Kein ungewohntes Gefühl für den 1,95 Meter großen Mann. Denn zuletzt rückte er auch beim FC Augsburg in der Bundesliga in den Fokus. Denn da eroberte der Keeper gegen Ende der Spielzeit die Position als Nummer eins im Tor und hatte maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt.

Genau das will er nun auch in Köpenick erleben. Dort muss er sich mit dem Dänen Jakob Busk messen, der seit 2016 im Verein ist und zuletzt nur die Nummer zwei war. "Ich bin gekommen, um im Idealfall 34 Spiele zu machen", erklärt Luthe selbstbewusst. "Nachdem ich in Augsburg zuletzt nochmal viel gespielt habe, war das so ein Schritt, wo ich gesagt habe: Ich setze mich nicht irgendwo in der Bundesliga auf die Bank mit meinen 33 Jahren, sondern will angreifen und auf dem Platz mithelfen. Ich glaube, ich habe in Augsburg in der Rückrunde gezeigt, dass ich das durchaus kann und dem Team Stabilität geben kann. Das möchte ich hier einbringen: meine Erfahrung, meine Ruhe, meine Stabilität."

Es sind genau diese Qualitäten, die Manager Oliver Ruhnert an dem Neuen zwischen den Pfosten schätzt. "Für uns ist es einfach wichtig, dass du Jungs dabei hast, die Verantwortung übernehmen. Nur so hast du auch eine Chance, in der Liga zu bleiben", so der 47-Jährige. "Und diese Verantwortung hat Andreas Luthe schon allein als Typ und von der Ausstrahlung in sich."