Hertha spielt freitags in Braunschweig, Union am Samstag in Karlsruhe

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die erste Runde im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Hertha BSC muss am Freitag (11.09.) um 20:45 Uhr bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig antreten. Union Berlin trifft einen Tag später (12.09.) um 18:30 Uhr in einem Auswärtsspiel auf den ebenfalls in der zweiten Liga spielenden Karlsruher SC.