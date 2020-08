Keine Zuschauer im Stadion, dafür live im Ersten. Und der Gegner im DFB-Pokal steht auch schon fest. Dieses Landespokalfinale zwischen Viktoria Berlin und der VSG Altglienicke hat wahrlich seine eigenen Gesetze. rbb|24 zeigt das Spiel am Samstag im Livestream.

Karsten Heine ist ein alter Hase. Der 65-Jährige steht mit der VSG Altglienicke im Finale um den Berliner Landespokal. Für den Verein aus Treptow-Köpenick ist es eine Premiere. Trainer Heine ist Wiederholungstäter. 1992 gewann er den Landespokal mit Herthas Amateuren. Die zogen im Jahr darauf bis in das DFB-Pokalfinale ein. Doch da war Heine zum Co-Trainer der Profis aufgestiegen.

"Ich liebe Pokal. Es ist ein K.O.-Spiel. Es gibt immer eine Entscheidung", sagte der Trainer-Routinier am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor seinem vierten Berliner Landespokalfinale. "Wir sind mit Altglienicke erstmalig im Endspiel. Für uns ist das ein Riesenerfolg."

Coronabedingt musste Viktoria Berlin wie alle Amateurvereine der Hauptstadt rund fünf Monate pausieren. Erst am 8. August konnten sich beide Teams schließlich für das Pokalfinale qualifizieren: Viktoria gewann beim sechstklassigen Berliner SC, Altglienicke kegelte den BFC Dynamo aus dem Halbfinale . Auch den folgenden ersten Spieltag der neuen Regionalligasaison haben beide Teams knapp gewonnen.

Der Gegner, Regionalligakonkurrent FC Viktoria Berlin, ist in Sachen Landespokalfinale weitaus erfahrener als Altglienicke: Acht Mal gewann der Club, der seit der Fusion mit dem LFC Berlin in Lichterfelde zu Hause ist, den Titel. Auch im letzten Jahr hieß der Sieger im Jahnsportpark: Viktoria. Nun ist die Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato wieder ganz nah dran: "Wir haben lange genug auf dieses Pokalfinale hingefiebert."

Zu den Besonderheiten dieses Landespokals gehört, dass das große Los im DFB-Pokal schon gezogen wurde: Der Sieger des Spiels im Jahnsportpark trifft drei Wochen später auf den Bundesligisten 1. FC Köln. "Das ist ein Traditionsclub, gegen den man gerne spielen möchte", so Viktoria-Trainer Muzzicato.

Erst aber steht das Landespokalfinale an – ohne Zuschauer. Obwohl von Seiten des Senats bis zu 1.000 Zuschauer erlaubt gewesen wären. Der Berliner Fußballverband hatte lange keine Planungssicherheit. Kann das Finale überhaupt stattfinden? In welchem Stadion? Deshalb hat man sich früh für ein Spiel ohne Zuschauer entschieden. rbb|24 zeigt das Berliner Landespokal-Finale ab 16:40 Uhr im Livestream.

Zudem bekommen Viktoria und Altglienicke ihren großen Auftritt beim Finaltag der Amateure in Das Erste (ab 14 Uhr). Neunzehn Landespokalendspiele werden in der Konferenz übertragen. Ab 16.45 Uhr auch das Spiel aus Berlin. Ein Pokalspiel, das in diesem Jahr wahrlich seine eigenen Gesetze hat.