Bild: imago images/Seskim Foto

Ehemaliger Nationalspieler wechselt nach Köpenick - Stürmer Max Kruse entscheidet sich für Union Berlin

06.08.20 | 17:38 Uhr

Union Berlin verstärkt seinen Kader weiter: Stürmer Max Kruse wechselt nach Köpenick. Um den 32-Jährigen Angreifer hatten sich zuletzt mehrere Bundesliga-Vereine bemüht - allen voran Werder Bremen. Am Donnerstag gab Union den Transfer bekannt.



Viele Bundesliga-Klubs sollen Interesse an Max Kruse gehabt haben, nun hat sich der Stürmer für den 1. FC Union entschieden. Wie die Köpenicker am Donnerstag mitteilten, wird der 32-Jährige den Fußball-Bundesligisten ab sofort verstärken. Zuletzt spielte Kruse in der Türkei für Fenerbahce Istanbul. Dort kündigte der Angreifer seinen Vertrag wegen ausgebliebener Gehaltszahlungen allerdings vorzeitig und wechselt nun nach Köpenick. Bereits vor der Bestätigung des Vereins hatte die Internetplattform "Deichstube" über den Vollzug des Wechsels berichtet.

Reichlich Bundesliga-Erfahrung

Insbesondere Werder Bremen, wo Kruse bereits von 2006 bis 2009 und von 2016 bis 2019 spielte, hatte ebenfalls großes Interesse, den ehemaligen Nationalspieler ein drittes Mal zu verpflichten. Werder-Manager Frank Baumann hatte zuletzt nach eigenen Angaben intensive Gespräche mit Kruse geführt - der entschied sich aber gegen eine Rückkehr an die Weser und für einen Wechsel zu Union Berlin. Der Routinier bringt viel Bundesliga-Erfahrung mit nach Köpenick: Für Bremen, den VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, den SC Freiburg und St. Pauli stand Kruse in insgesamt 250 Erstliga-Spielen auf dem Rasen. In der deutschen Nationalmannschaft erzielte er in 14 Spielen vier Tore. Auch in der Türkei spielte Kruse nicht unerfolgreich. In 20 Spielen der türkischen Süper Lig erzielte er für Fenerbahce sieben Tore und bereitete sieben weitere vor. Ursprünglich sollte sein Vertrag in Istanbul noch bis Sommer 2022 laufen, wegen fehlender Gehaltszahlungen kündigte Kruse den Vertrag aber im Juni einseitig auf.



Kruse passt bei Union ins Beuteschema

Der Angreifer passt gut in das Beuteschema der Köpenicker: Mit einem ausgewogenen Mix aus jungen und alten Spielern will Unions Manager Oliver Ruhnert auch im zweiten Jahr die Mission Klassenerhalt im Oberhaus erfüllen. In den letzten Tagen hatten die Köpenicker in Torwart Andreas Luthe (33) aus Augsburg und dem ehemaligen Wolfsburger Robin Knoche (28) bereits zwei gestandene Bundesliga-Profis verpflichtet.



Sendung: Inforadio, 06.08.20