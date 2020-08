Am Samstag hat Fußball-Bundesligist Union Berlin eine weitere Neuverpflichtung bekanntgegeben. Wie die Köpenicker auf ihrer Vereinswebsite mitteilten, sichert sich der Klub die Dienste von Stürmer Cedric Teuchert.

Der 23-Jährige war zuletzt von Schalke 04 an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen und bindet sich jetzt längerfristig an den 1. FC Union. In der vergangen Zweitliga-Saison erzielte Teuchert für die Niedersachsen in 23 Spielen sechs Tore und bereitete vier weitere vor. Beim DFB durchlief der Angreifer seit der U15 alle Jugendnationalmannschaften. In der U21 erzielte er in acht Spielen acht Tore.

Der Vertrag des Stürmers bei Union Berlin ist für die 1. und 2. Bundesliga gültig.