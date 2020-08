Es soll regnen an diesem Samstag in Bad Wörishofen. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich für die Spieler des 1. FC Union Berlin. Gut, weil die sengende Hitze mit Temperaturen über 30 Grad vom Regen abgekühlt wird und milden 20 Grad weicht. Schlecht, weil die Plätze auf der Anlage des FC Bad Wörishofen ohnehin schon nicht die besten sind und durch den Regen noch tiefer werden könnten.

Der Regen - so er denn kommt - ist ein bisschen symptomatisch für dieses Trainingslager. Einen Ort zu finden an dem alles passt, war in diesem Jahr gar nicht so einfach. Der Saisonstart und damit der Zeitplan für die Vorbereitung wurden spät terminiert, bei Reisen ins Ausland herrschte große Unsicherheit. Fast alle Bundesligisten blieben deshalb in Deutschland oder Österreich und die meisten mussten an irgendeiner Stelle improvisieren.

Auch bei den Testspielen. Das erste von zwei verloren die Unioner am Freitag deutlich, mit 0:3 gegen die WSG Tirol, ein österreichischer Erstligist zwar, aber nicht gerade ein Spitzenteam. Der frustrierende Höhepunkt eines außergewöhnlich langen Tagesausflugs: Fast 150 Kilometer mussten die Köpenicker für die Partie im Österreichischen Feldkirch anreisen. Trainer Urs Fischer nahm die ungewöhnlich lange Fahrt diplomatisch: "Es ist nun mal so. Die Anreise kann ich nicht beeinflussen", sagte der Schweizer nur. Er war nach dem Abpfiff ohnehin genug mit dem beschäftigt, was er auf dem Rasen gesehen hatte - "ansatzweise nichts".