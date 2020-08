Im ersten Pflichtspiel seit März tat sich der Favorit dabei über lange Strecken zumindest in der ersten Halbzeit auffällig schwer gegen den diszipliniert verteidigenden Sechstligisten. Für die Tore sorgten Yannis Becker (35.), Pardis Azad (59.) und Lucas Falcao (90.+1).

Der zweite Finalist wird am Nachmittag im Regionalliga-Duell zwischen dem BFC Dynamo und der VSG Altglienicke ermittelt. Der rbb überträgt die Partie live im Internet.

Das Finale findet am 22. August statt. Auf den Berliner Pokalgewinner wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals (11.-14. September) der 1. FC Köln. Die beiden Brandenburger Halbfinalpartien werden am Sonntag ausgetragen.