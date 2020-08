Etwa 130.000 Euro winken dem Gewinner des Landespokals - so hoch ist die Startprämie für die erste Runde des DFB-Pokals. Das ist eine Menge Geld für einen Viertligisten. Und weil wir uns ja auf die Suche nach Querverbindungen zur Champions League gemacht haben - der Gegner im DFB-Pokal steht bereits fest und besitzt einige internationale Erfahrung. Der VfL Wolfsburg ist jetzt vielleicht nicht der klangvollste aller möglichen Gegner, trotzdem wäre die Begegnung mit dem Bundesligisten "eine ganz besondere und schöne Sache", so Frahn.

Doch, wie so oft nach einer erfolgreichen Saison, weckten die Spieler des "kleinen" FSV damit auch Begehrlichkeiten. 13 Abgänge musste das Team wegstecken, am vergangenen Wochenende setzte es am ersten Regionalliga-Spieltag dann auch gleich die erste Saisonniederlage - Fürstenwalde verlor 2:3 beim Berliner AK. "Klar, uns haben einige Stammspieler und Leistungsträger verlassen", konstatiert Mittelfeldmann Joshua Putze. "Aber die Neuen sind alle willig und machen das gut. Aber natürlich sind wir noch nicht zu hundert Prozent eingespielt." Für Putze wird es im Endspiel letztendlich auf die Tagesform ankommen, "und den größeren Willen, natürlich".

Zum Schluss noch mal zu den Parallelen zwischen dem Brandenburger Landespokal-Finale und der großen Champions League: Kaum zu glauben, aber einen Vergleich gewinnt am Wochenende tatsächlich das vermeintlich kleinere Endspiel. Im Gegensatz zum Finale in der Königsklasse am Sonntag zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München dürfen einen Tag vorher in Brandenburg 700 Zuschauer ins Stadion - 350 von jeder Seite. In Lissabon sind Fans am Sonntag dagegen komplett verboten.