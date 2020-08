Im Gegensatz zu den Berliner Landespokal-Halbfinals am Samstag waren in Brandenburg bei über 35 Grad bis zu 1.000 Anwesende im Luckenwalder Werner-Seelenbinder-Stadion zugelassen - und die kamen auch. Mit zum Teil zu geringem Mindestabstand sahen die 800 Zuschauer eine im ersten Durchgang in allen Belangen bessere Luckenwalder Mannschaft, die nach schönem Spielzug durch Borowski mit 1:0 in Führung ging. Der einzige Vorwurf, den sich die Gastgeber gefallen lassen mussten: Die Ein-Tor-Führung zur Pause war bei einer Vielzahl von besten Möglichkeiten zu wenig.



In der zweiten Hälfte drehte sich die Partie vollkommen. Die Gäste stemmten sich gegen das drohende Ausscheiden und agierten vor allem in der Offensive zielstrebiger. Mit drei Treffern innerhalb von 15 Minuten machten die Fürstenwalder alles klar und legten knapp zehn Minuten vor Schluss sogar noch nach. Im zweiten Halbfinale des Tages stehen sich Lübben und der SV Babelsberg gegenüber (ab 15:55 Uhr live im Stream). Das Finale findet am 22. August um 14:45 Uhr in Luckenwalde statt.