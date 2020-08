Der 1. FC Union ist auf der Suche nach einem neuen Torhüter fündig geworden. Wie die Berliner am Montag bekanntgaben, wechselt Andreas Luthe vom Bundesliga-Konkurrenten FCAugsburg in die Hauptstadt. Der 33-Jährige hat einen Vertrag für die Bundesliga und die 2. Liga unterschrieben.

"Union ist ein Verein, den ich schon lange kenne und dessen positive Entwicklung ich in den letzten Jahren sehr aufmerksam verfolgt habe. Nach guten Gesprächen mit den Verantwortlichen des Klubs war mir schnell klar, dass ich gerne nach Berlin wechseln möchte. Ich freue mich auf die neue Stadt, die neue Aufgabe und den neuen Verein. In der kommenden Saison möchte ich meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Bundesliga-Saison des 1. FC Union Berlin leisten”, kommentiert Andreas Luthe seinen Wechsel.

"Es ist uns gelungen mit Andreas Luthe einen souveränen Schlussmann zu verpflichten, der die Liga gut kennt, über enorme Erfahrung im Profifußball verfügt und gerade in der abgelaufenen Saison seine Qualität in der Bundesliga unter Beweis gestellt hat", sagte Oliver Ruhnert. "Seine positive Ausstrahlung und seine Präsenz werden uns in der kommenden Spielzeit helfen, unsere Ziele auch im zweiten Bundesliga-Jahr zu erreichen. Wir freuen uns, dass sich Andreas für Union entschieden hat“, so der Geschäftsführer Profifußball.