Interview | Union-Pressesprecher Christian Arbeit - "Warum soll ein Fußballfan nicht zu einem Spiel fahren dürfen?"

05.08.20 | 14:14 Uhr

Das Maßnahmenpaket der DFL zu einer möglichen Rückkehr von Fans in Stadien sorgt vor allem beim 1. FC Union für Kritik. Die Berliner hatten für eine andere Position geworben. Die Gründe erläutert Pressesprecher Christian Arbeit im Interview.



Am Dienstag haben sich die Klubs der Deutschen Fußball-Liga mehrheitlich für ein Maßnahmenpaket zur möglichen Rückkehr von Fans in Fußballstadien ausgesprochen. So wird es zum Saisonstart weder Stehplätze noch Gästefans oder Alkohol geben. Der 1. FC Union hat für eine andere Position geworben. Die Vision, zu Saisonbeginn in einem vollen Stadion zu spielen, ist erstmal gescheitert.



rbb|24: Herr Arbeit, was stört Sie an dem Konzept der DFL? Christian Arbeit: Ich glaube, wir alle beschäftigen uns seit Wochen oder Monaten mit der Situation und der Frage, wie wir einen Weg finden, der es irgendwann wieder ermöglicht, zu relativ normalen Dingen zurückzukehren. Wir suchen auf der einen Seite nach so einem Weg, auf der anderen Seite respektieren wir aber auch, dass sich Menschen sehr wohl klug verhalten können und man ihnen das sehr wohl zutrauen darf. Das haben die Geisterspiele zum Ende der abgelaufenen Saison gezeigt. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass beispielsweise Fußballfans sich im Stehen nicht dazu in der Lage sehen sollten, Abstand einzuhalten oder, wenn es nötig sein sollte, eine Maske aufzusetzen. Diese Differenzierung wird aber vorgenommen. Und es gibt auch keine allgemeinen Reisebeschränkungen in Deutschland. Warum soll ein Fußballfan also nicht zu einem Spiel fahren dürfen? Ein Münchner darf zum Baden an die Nordsee fahren, aber nicht zum Fußball nach Bremen. Das hat eigentlich wenig Logik, oder?

Was haben Sie getan, um die anderen Bundesliga-Klubs zu überzeugen? Wir haben uns im Vorfeld dieser Abstimmung an die anderen Bundesliga-Klubs gewandt und für unsere Position geworben. Wir haben am vergangenen Freitag alle anderen 35 Klubs angeschrieben und zu jedem Antrag im Einzelnen Stellung genommen und auch dazu, ob es eigentlich klug ist, statuarische Änderungen vorzunehmen für Regelungen, die nur ein sehr kurzes Zeitfenster betreffen. Viele Regelungen, die jetzt beschlossen worden sind, gelten ja nur bis zum 31. Oktober. Gleichzeitig nimmt man sich damit aber auch Handlungsmöglichkeiten.

Zum Beispiel? Das Thema Alkohol ist ja immer so plakativ. Es ist ja nicht so, dass bei jedem Fußballspiel tausende Menschen betrunken aus den Stadien taumeln oder auch hinein. Aber es ist durchaus eine zu beobachtende Situation, dass Menschen, bei Spielen, wo es ein Alkoholverbot gibt, viel später in die Stadien kommen, weil sie vorher woanders noch ein Bier trinken gehen. Wenn wir aber Einlasssituationen entschärfen und entzerren wollen und die Menschen auffordern wollen, nicht alle zur gleichen Zeit zu kommen, dann ist es vielleicht sinnvoll, darauf mit bestimmten cateringangeboten – zu denen ja auch Bier gehören kann – zu reagieren. Dieser Option berauben wir uns jetzt ohne große Not.

Sie fordern das, während die Infektionszahlen gerade wieder steigen und das Robert-Koch-Institut dringend zu mehr Disziplin aufruft. Warum fühlen Sie sich da nicht angesprochen? Wir fordern gar nichts und haben auch nichts gegen Disziplin. Die Frage ist doch, warum wir Regelungen doppeln wollen oder Regelungen, die es schon gibt, selber nochmal übertrumpfen wollen. Warum wir den zuständigen Behörden nicht zutrauen, verantwortungsvoll zu entscheiden. Eines ist doch vollkommen klar: Es gibt überhaupt gar keine Veranstaltung, die nicht vorher ein Hygienekonzept zur Genehmigung beim örtlichen Gesundheitsamt einreichen muss. Das ist doch vollkommen logisch. Es geht überhaupt nicht um Verantwortungslosigkeit und auch nicht darum, Forderungen aufzustellen. Wir haben an einem demokratischen Prozess teilgenommen und um Positionen geworben, die wir für sinnvoll gehalten haben. Wir denken, das ist genau der Weg, den wir auch gehen sollten.

Und Sie fügen sich den Beschlüssen der DFL? Das ist ja ganz klar, dass wir das dann am Ende, wenn die Entscheidung so fällt und die Vereine gemeinsam abgestimmt haben, akzeptieren. Trotzdem werden wir weiter für verantwortungsvollen Umgang und Vertrauen in die Menschen werben.

Am Ende spricht natürlich die Politik und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist skeptisch, dass überhaupt in diesem Jahr wieder Fans zurück in die Stadien dürfen. Besser ein paar Fans als keine? Das wird noch eine interessante Diskussion sein, wo man auch die Fußballfans selber nicht vergessen darf. Es kann sein, dass die bei den einzelnen Vereinen unterschiedlich ausfällt. Die Position "alle oder keiner" gab es jetzt schon von einigen Seiten zu hören und wird auch bei uns im Verein intensiv diskutiert. Das Ganze hat auch verschiedenste organisatorische Komponenten und beginnt bei einem ganz simplen Problem: Wenn ich nur 1.500 Karten ausgeben darf, aber 30.000 Menschen gerne kommen wollen, wer bekommt die eigentlich? Ich glaube, wir alle, alle Bereiche der Gesellschaft, insbesondere diejenigen, die von Veranstaltungen leben, aber auch alle anderen sind aufgefordert, nach Wegen zu suchen, wie so etwas sinnvoll und mit größtmöglichem Schutz der Menschen zu ermöglichen ist. Der berühmte Satz "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein" bricht sich ja immer wieder Bahnen. Wir erleben viele Verstöße gegen Corona-Auflagen in der Freizeit der Menschen, in Parks, auf den Straßen. Vielleicht auch deshalb, weil die Menschen inzwischen Schwierigkeiten haben, das durchzuhalten, diese Disziplin von morgens bis abends.

