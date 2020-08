Die Deutsche Fußball Liga hatte gehofft - und musste vorerst eine Absage zur Kenntnis nehmen: Eine mögliche Rückkehr von Fans in die Stadien der Fußball-Bundesliga mit Corona-Schutzauflagen hat aus Sicht der Gesundheitsminister der Länder keine Priorität. Zuschauer seien zunächst nicht vor dem 31. Oktober wieder vorstellbar, verlautete am Montag aus Teilnehmerkreisen nach einer Besprechung der Gesundheitsministerkonferenz (GMK).

Zwar werde - so hieß es weiter - das Konzept der Deutschen Fußball Liga grundsätzlich als gut angesehen. Die Profiklubs hatten sich bereits vergangene Woche auf folgende Eckpunkte geeinigt: eine zunächst reduzierte Rückkehr der Fans ohne Stehplätze, ohne Alkohol und ohne Gästefans. Aus Sicht der großen Mehrheit der Ressortchefs wäre eine Umsetzung dieser Maßnahmen aber aktuell ein falsches Signal, so nun die Stimmungslage der GMK.

Das unterstrich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Tausende Zuschauer in den Stadien - das passt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen", erklärte der CDU-Politiker am Montag bei Twitter nach den Beratungen. Jetzt heiße es, keine vermeidbaren Risiken einzugehen. "Wir spüren, dass wir wachsam bleiben müssen. In der jetzigen Situation wären Zuschauer auf den Rängen das falsche Signal." Das Konzept der Deutschen Fußball Liga sei in der Theorie gut. Entscheidend sei in der Pandemie aber die Praxis im Alltag.

Ähnlich hatte sich auch der bayrische Ministerpräsident Markus Söder geäußert. "Ich habe mich sehr für den Start von Geisterspielen eingesetzt, das läuft auch hervorragend. Aber bei vollen Stadion zum Bundesliga-Start bin ich außerordentlich skeptisch. Ich kann es mir derzeit nicht vorstellen", sagte der CSU-Chef in Nürnberg und betonte: "Es hätte auch eine verheerende Signalwirkung an die Öffentlichkeit. Sowohl was Kapazitäten im Medizinischen betrifft als auch gegenüber kulturellen Veranstaltungen." Es sei "auch nicht klug, wenn wir Schulstart haben, wenn wir beginnenden Herbst haben, zu überlegen, dass wir dann zusätzlich 20.000, 25.000 Leute in den Stadien haben".

Andere Töne gab es von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er sieht das Zuschauerkonzept der Deutschen Fußball Liga positiv. "Ich bin der Meinung, man muss ihnen jetzt die Chance geben, diese Sache zu erproben", sagte der CDU-Politiker am Montag im ARD-Mittagsmagazin. Es sei wichtig, "dass wir jetzt auch an diesem Punkt einen Schritt nach vorn gehen". Von Massentests vor dem Stadionbesuch hält Kretschmer nichts, weil es nicht praktikabel sei. Man könne nicht so viele Menschen vorher testen, sagte er. "Das Prinzip muss sein, so wie am Arbeitsplatz, so wie beim Einkaufen muss eine Sportveranstaltung so organisiert sein, dass man sich nicht anstecken kann", sagte Kretschmer.