Energisch zeigte sich der Niederländer dann auch gleich auf dem Platz. Noch bevor er überhaupt sein erstes Training mit der Mannschaft absolvierte, stand er am vergangenen Freitag schon in Herthas internem Testspiel auf dem Platz - und überzeugte seinen Coach Bruno Labbadia sofort. "Er hat sehr viel Dynamik und Explosivität. Darüber hinaus hat er eine gute Ausbildung bei Ajax genossen. Wir hoffen einfach, dass er sich bei uns nochmal weiterentwickelt und uns hilft", erzählt der Trainer.

Beim Testspiel am vergangenen Freitag deutete der niederländische U-Nationalspieler schon an, mit welchen Qualitäten er das Spiel der Berliner besser machen will. Immer wieder ging er energisch in die Zweikämpfe, schaltete sich aber auch in die Offensive ein und bereitete ein Tor vor. "Auf dem Platz ist er extrem forsch, sehr zweikampfstark und bissig", bestätigt auch Coach Labbadia.