Fußball-Bundesligist Hertha BSC absolviert in der Vorbereitung auf die kommende Saison ein Testspiel beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Wie die Berliner am Mittwoch auf ihrer Internetseite mitteilten, findet die Begegnung am 25. August (19.00 Uhr) statt. Zuschauer werden dabei nicht zugelassen sein.

Für Neuzugang Deyovaisio Zeefuik und die weiteren Niederländer Javairo Dilrosun und Daishawn Redan wird es Wiedersehen, denn alle drei wurden bei Ajax ausgebildet.