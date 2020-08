Am Wochenende vom 18. bis 21. September startet Union Berlin mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg in seine zweite Bundesliga-Saison. Somit kommt es gleich am ersten Spieltag zu einem Wiedersehen mit dem bisherigen Schlussmann Rafal Gikiewicz, der nun für die Fuggerstädter spielt . Hertha muss zum Auftakt bei Werder Bremen antreten, das sich in der vergangenen Saison erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim in der ersten Liga hielt.

Die Spielzeit startet wegen der Corona-Pandemie erst verspätet, geplant ist, dass der deutsche Meister Bayern München die Saison mit einem Spiel gegen den FC Schalke 04 eröffnet. Sollte die Mannschaft von Hansi Flick allerdings das Champions League-Finale am 31. August erreichen, könnte das Spiel erst am Montag, den 21. September stattfinden, um dem FC Bayern eine längere Erholungszeit zu gewährleisten.

Hertha muss bereits am dritten Spieltag (02.-04. Oktober) gegen den Rekordmeister antreten, Union am 11. Spieltag (11.-13. Dezember), also direkt nach dem Hauptstadtderby. Ohnehin warten auf den 1. FC Union Anfang Dezember anspruchsvolle Wochen. Wenige Tage nach dem Duell gegen die Bayern tritt die Mannschaft von Urs Fischer in einer englische Woche bei Aufsteiger VfB Stuttgart an (15.-16. Dezember), ehe die Köpenicker am folgenden Wochenende am letzten Bundesliga-Spieltag vor der Winterpause auf Vizemeister Borussia Dortmund (18.-21. Dezember) treffen.



Ob die Bundesliga-Spiele bereits zu Saisonbeginn wieder vor Zuschauern ausgetragen werden, ist weiter offen. Die Gesundheitsminister der Bundesländer wollen am kommenden Montag über ein Konzept der DFL beraten, das eine Rückkehr der Fans in reduziertem Maße vorsieht.