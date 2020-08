Hertha BSC hat Deyovaisio Zeefuik vom niederländischen Erstligisten FC Groningen verpflichtet. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger unterschrieb beim Berliner Fußball-Bundesligisten einen "langfristigen Vertrag". Das teilte Hertha am Donnerstag mit. In Berlin erhält der Niederländer die Rückennummer 42. Die Ablösesumme soll laut Medienberichten bei vier Millionen Euro liegen.

Der Niederländer wurde in der Nachwuchsabteilung von Ajax Amsterdam ausgebildet und spielte seit 2018 für den FC Groningen. In der vergangenen Saison stand er in der holländischen Eredivisie in 26 Spielen für Groningen auf dem Rasen, er bereitete zwei Tore vor.

"Mit Deyovaisio bekommen wir einen leidenschaftlichen Profi, der in Amsterdam eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen und sich sowohl auf Klubebene, als auch in den niederländischen U-Mannschaften bereits bewiesen hat. Wir sind froh, dass er sich entschieden hat, den nächsten Schritt in seiner Laufbahn bei uns zu machen", wird Hertha-Manager Michael Preetz auf der Website des Vereins zitiert.

Zeefuik durchlief seit der U17 alle Nachwuchsmannschaften der Niederlande, zuletzt war er in der U21 aktiv. Dort erzielte er in sechs Spielen ein Tor.