Hertha BSC ist auf der Suche nach Verstärkung für die Torhüterposition fündig geworden. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, wechselt Alexander Schwolow vom SC Freiburg in die Hauptstadt. Er unterschrieb einen langfristigen Vertrag

"In Alexander Schwolow haben wir einen Torhüter verpflichten können, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Er ist mit seinen 28 Jahren erfahren und hat in den vergangenen Jahren gezeigt, auf welchem Niveau er in der Bundesliga spielen kann. Dazu passt er als Typ sehr gut in unseren Kader", so Geschäftsführer Michael Preetz über den Wechsel.

"Wir wollen einen Keeper verpflichten, der den Konkurrenzkampf schürt und auch stark genug ist, die Eins zu sein. Wir suchen jemanden, der gut in unser Team passt und auch fußballerisch stark ist, weil das für unsere Spielidee wichtig ist", beschrieb Chefcoach Bruno Labbadia beim Trainingsauftakt die Erwartungen an den neuen Schlussmann, den die Berliner nun im gebürtigen Wiesbadener gefunden haben.

Schwolow war seit 2009 in Freiburg, nur in der Saison 2014/2015 spielte er leihweise für Arminia Bielefeld und erreichte mit den Ostwestfalen das Halbfinale im DFB-Pokal. Der 1,90 Meter große Keeper absolvierte bisher 125 Bundesliga-Spiele und zwei Spiele in der Qualifikation für die UEFA Europa League. Darüber hinaus durchlief Schwolow auch die U18, U19 und U20 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und bestritt insgesamt zwölf Junioren-Länderspiele.

"Die Gespräche mit Bruno Labbadia und Michael Preetz waren von Beginn an absolut klar und fair, ich konnte mich mit ihren Ideen und der Rolle, die ich hier spielen soll, absolut identifizieren", sagte der Keeper. "Hertha BSC hat eine große Tradition und ich möchte jemand sein, der mit viel Leidenschaft mithilft, den Verein wieder nach vorne zu entwickeln. Ich möchte ein Teil des Fundamentes sein, auf dem eine positive Zukunft für den Hauptstadtclub gebaut wird", so Alexander Schwolow. "Ich bin jemand, der hochmotiviert anpackt, daher gehe ich die neue Aufgabe bei Hertha mit großer Begeisterung an. Ich werde alles dafür tun, damit wir in der neuen Saison möglichst viele positive Schlagzeilen produzieren und den großartigen Fans hier möglichst oft Freude machen."