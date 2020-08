Hertha-Sprecher Marcus Jung dementierte diese Überlegungen gegenüber rbb|24 am Sonntagmittag nicht, betonte aber: "Wir sind derzeit noch mitten im Stadium der Erstellung von verschiedenen Konzepten und denken grundsätzlich dabei auch alle möglichen Varianten durch. Im nächsten Schritt werden wir diese dann mit den Behörden besprechen. Derzeit haben wir aber noch keine Entscheidungen getroffen."

Hertha BSC denkt offenbar darüber nach, auch bei einer möglichen Teilrückkehr von Fans bis Ende Oktober ganz auf Zuschauer zu verzichten. Das berichtet die "Bild am Sonntag" . Grund dafür sind die Maßnahmen in Berlin, wonach unter anderem eine Obergrenze von 5.000 Personen für Großveranstaltungen bis zum 24. Oktober gilt. Die Kosten einer Stadionöffnung für Zuschauer seien dann zu hoch, berichtet das Blatt.

Um auf eine schwarze Null zu kommen - sprich: einen Stadionbesuch von Zuschauern wirtschaftlich zu machen -, müssten mindestens 15.000 Zuschauer zugelassen werden, hieß es in der "BamS" mit Verweis auf eine klubinterne Hertha-Rechnung.

Und in diese Richtung gehen wohl laut des Zeitungsberichts auch die konkreten Pläne des Fußball-Bundesligisten. Die Erstfassung des Hygiene- und Sicherheitskonzepts solle in dieser Woche vorliegen. Demnach sei - sobald die Obergrenze behördlich angehoben wird - das Ziel, trotz Coronavirus-Pandemie sogar weit mehr als besagte 15.000 Zuschauer in das Olympiastadion zu bekommen.

Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia wird in der Bundesliga zwei Heimspiele bis Ende Oktober bestreiten. Am zweiten Spieltag der erst Mitte September beginnenden Saison ist Eintracht Frankfurt zu Gast, am vierten Spieltag Rückkehrer VfB Stuttgart.