Hertha und Union starten am 19. September in Bundesliga-Saison

Beide Berliner Fußball-Bundesligisten starten mit Samstagspielen in die neue Saison. Der 1. FC Union empfängt am 19. September um 15.30 Uhr den FC Augsburg. Zur gleichen Zeit gastiert Hertha BSC bei Werder Bremen. Das gab die Deutsche Fußball-Liga am Freitag bekannt. Am zweiten Spieltag empfängt die Hertha Eintracht Frankfurt am 25. September um 20.30 Uhr zum Freitagabendspiel im Olympiastadion. Union ist wiederum am Samstag um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach zu Gast.