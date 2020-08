Bild: imago images/Andreas Gora

Saisonvorbereitung in Bayern - Fünf Dinge, auf die es für Union im Trainingslager ankommt

17.08.20 | 19:25 Uhr

Sieben Tage bereitet sich das Team von Trainer Urs Fischer im bayrischen Bad Wörishofen auf seine zweite Bundesliga-Saison vor. Worauf es für die Köpenicker im Trainingslager ankommt - von Integration bis Taktik. Von Johannes Mohren



Der 1. FC Union ist an diesem Montag im Allgäu eingetroffen. In Bad Wörishofen - eigentlich vor allem Anziehungspunkt für Freunde der Kneipp-Kur - werden die Köpenicker nur wenig Zeit haben, das malerische Urlaubsambiente zu genießen. Bis zum 25. August steht der 30 Mann starke Kader stattdessen auf dem Trainingsplatz im bayrischen 17.000-Einwohner-Städtchen. Am Dienstagvormittag geht es los im Sportstadion des FC Bad Wörishofen. Dabei dürfte Trainer Urs Fischer einiges auf seiner To-do-Liste notiert haben - auch wenn er mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden ist. "Ich habe sehr viele positive Dinge gesehen, die wir mitnehmen können", sagte der Schweizer nach dem 2:0-Sieg gegen Dresden. Was nicht heißt, dass bis zum Pokalspiel in Karlsruhe nicht noch Dinge zu tun sind. Um am nötigen Feinschliff zu arbeiten, soll in Bayern auch zwei weitere Male getestet werden. Der Verein geht von Partien am 21. und 22. August aus. Gegner und Spielorte teilte er noch nicht mit. Wir haben fünf Punkte gesammelt, auf die es im Trainingslager ankommen könnte:

1. Die Neuen integieren. Auf dem Platz ...

Acht neue Spieler hat Union bislang verpflichtet. Alle haben Startelf-Potenzial - und die meisten in den drei Testspielen der Vorbereitung ihre Qualitäten auch bereits angedeutet. Einzig Max Kruse trainierte bislang ausschließlich individuell. Der Transfercoup von Manager Oliver Ruhnert muss erst einmal wieder der richtig fit werden. "Wenn man fünf Monate nicht richtig trainiert hat, ist man nach einem Trainingstag mit zweieinhalb Stunden ganz schön geschlaucht", erzählte er im Interview bei der Streamingplattform DAZN. "Tag für Tag und Schritt für Schritt" müsse man bei Kruse schauen, sagte jüngst Trainer Urs Fischer. Im Trainingslager ist der 32-Jährige jedenfalls mit dabei. Dann gilt es, ihn und die anderen Neuzugänge auf dem Platz möglichst schnell (weiter) zu integrieren und ihnen ihre Rolle im System des Schweizers zu vermitteln. Denn die mannschaftliche Kompakt- und Geschlossenheit war eine der großen Stärken der Köpenicker in der Premieren-Saison in der Bundesliga - auch und gerade, wenn es gegen individuell deutlich stärkere Teams ging. Ziel muss es also sein, in teils neuer Konstellation schnell wieder die gewohnten Automatismen zu entwickeln.

2. ... und daneben.

Dabei ist das Trainingslager natürlich nicht nur für die Integration auf dem Platz wichtig. Sieben Tage in einer bayrischen Kleinstadt in einem Hotel - das hilft auch, im Team anzukommen, sich besser kennenzulernen und menschlich zusammenzuwachsen. Ein Paradebeispiel, wie das gelingen kann, ist bereits das Duo Christopher Lenz und Keita Endo. Der 25-jährige Linksverteidiger kümmert sich um den japanischen Neuzugang. In fast jeder Lebenslage. Schon als die Mannschaft für ein paar Tage im brandenburgischen Bad Saarow weilte, waren Lenz und Endo auf einem Zimmer. Und der erfahrene Köpenicker liefert dem Neu-Unioner Tipps von der Wohnungssuche bis zur Kulinarik. "Ich habe ihm ein paar asiatische Restaurants gezeigt, damit er nicht verhungert. Der Unterschied zwischen der europäischen und deutschen Küche ist schon riesig", erzählte Lenz der "B.Z.". Und wer weiß: Vielleicht beackern die beiden schon bald - der eine defensiv, der andere offensiv - gemeinsam die linke Außenbahn.

3. Den Konkurrenzkampf moderieren.

Mit 30 Spielern ist der 1. FC Union gen Süden gereist. Eine große Gruppe, aus der es am Ende nicht alle in den Spieltagskader und erst recht nicht in die Startformation schaffen werden. Das sportliche Gekabbel um die begehrten Plätze dürfte durch die Neuzugänge auf den meisten Positionen größer werden - und zwangsläufig auch für enttäuschte Gesichter sorgen. Urs Fischer wird die Aufgabe des Moderators zukommen. Er selbst sagte im rbb-Interview gewohnt unaufgeregt: "Konkurrenzkampf ist nichts Neues. Den hatten wir letzte Saison schon. Ich glaube, den hast du immer." Im Tor will Andreas Luthe die neue Nummer eins werden und muss sich gegen Jakob Busk durchsetzen. In der Innenverteidigung sorgen Nico Schlotterbeck und Robin Knoche für zusätzliche Qualität - und sind nicht zuletzt der Grund dafür, dass sich Neven Subotic nach einem neuen Klub umsieht. Christopher Lenz muss sich auf der linken Abwehrseite mit Niko Gießelmann einem neuen Herausforderer erwehren. Im Mittelfeld will sich Sebastian Griesbeck einen Platz erobern - und hat mit Christian Gentner, Robert Andrich oder Grischa Prömel starke Konkurrenz. Und im Angriff sind Cedric Teuchert, Keita Endo und eben Max Kruse nun weitere Optionen. Sollte auch Sebastian Andersson bleiben, bei dem ein Wechsel zumindest noch immer im Raum steht, könnte es ein richtig enges Rennen werden.

4. Spielerische Lösungen suchen.

Vorbereitungszeit bedeutet auch Testphase. "Die Mannschaft hat Dinge versucht. Ich glaube, dass nicht alles gelingt, ist auch klar", sagte Fischer nach dem Test gegen Dresden - und: "Wir sind auch spielerisch zu der ein oder anderen Möglichkeit gekommen." Es war ein Lob des 54-Jährigen, das durchaus zutraf. Die Köpenicker - immer wieder dem leichten Vorwurf ausgesetzt, sich nur langen Bällen zu bedienen - kombinierten oftmals gefällig nach vorne. Und das teilweise mit Höchsttempo. "Das war schon auch etwas, über das wir gesprochen haben. Dass wir versuchen, auch mehr Geschwindigkeit zu bekommen", sagte Fischer.



Nun ist Dresden - ohne despektierlich zu sein - ein Zweitliga-Absteiger, der mit der Bundesliga-Konkurrenz nur schwerlich vergleichbar ist. Und so sagte auch Kapitän Christopher Trimmel: "Es geht darum, die Mischung zu finden. Ich glaube, wenn du in der Bundesliga gegen sehr, sehr gute Gegner versuchst, Fußball zu spielen, ist das oft nicht das Beste. Hohe Bälle sind auch erlaubt. Aber natürlich sind wir in der Vorbereitung, da probiert man das eine oder andere." Fakt ist: Durch Neuzugänge wie Keita Endo oder Max Kruse ist das Potenzial da, das spielerische Element in der Offensive auszubauen. Das zu tun, wird eine Aufgabe sein.

5. Verschiedene taktische Systeme verinnerlichen.

Es war nach dem zweiten Testspiel der Vorbereitung gegen Würzburg, als ein Journalist den neuen Torhüter Andreas Luthe fragte, ob ihm eigentlich die Fünfer- oder Viererkette lieber sei. In den bisherigen Duellen der Vorbereitung waren beide Formationen zu sehen - und das oft sogar innerhalb eines Spiels. Die Antwort war kurz und lautete grob zusammengefasst: "Ganz egal. Hauptsache, die Abwehr steht stabil!"

Es ist ein Beispiel für bewusste taktische Flexibilität. Das Kalkül ist klar: Wer im System variabel ist, lässt sich schwerer ausrechnen. Der 1. FC Union hat in der vergangenen Saison in einem ganz entscheidenden Moment selbst erlebt, wie wichtig das sein kann. Als die Köpenicker in der Rückrunde drohten, nach vielen sieglosen Spielen doch noch in den Abstiegskampf zu rutschen, wechselte Fischer in Köln von der Fünfer- zur Viererkette. Und der Plan ging auf. Union gewann und machte einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Im Trainingslager gilt es also auch, genau diese Variabilität zu fördern, um zum Saisonstart im richtigen Moment stabil und sicher die richtigen Kniffe anwenden zu können.



